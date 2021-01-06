Катя Осадчая мечтает заняться спортом, которое любила в детстве, но покинула

6 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Катя Осадчая мечтает заняться спортом, которое любила в детстве, но покинула
Супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая рассказала о своей большой мечте.

Читайте такжеДмитрий Комаров впервые за 3 месяца встретился с семьей и поделился новогодним фото с родными
Многие из нас в детстве пробовали себя в каком-нибудь виде спорта или чем-то увлекались, имели любимое хобби. По мере взросления жизнь вносит свои коррективы и иногда приходится во взрослой жизни догонять то, что было упущено в детстве. 

Телеведущая Катя Осадчая призналась, что мечтает заняться фигурным катанием. Именно этот вид спорта присутствовал в ее детстве, однако тогда в приоритете стали танцы и музыка.

Телеведущая Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Катерина признается, что из-за своей занятости покататься на коньках ей удается максимум несколько раз в год. Благо, фигурному катанию обучают и взрослых, поэтому Осадчая мечтает, освоив французский язык, – по максимуму отдаться спорту. 

В детстве родители отдали меня на фигурное катание, – пишет в Сети Катя Осадчая. – До сих пор жалею, что эти занятия надолго не задержались в моем расписании, музыка и танцы стали в приоритете. Но стоять, ездить и падать, - меня успели научить и это осталось на всю жизнь. Кстати, фигурному катанию учат взрослых и это еще одна моя мечта, после французского. Сейчас получается покататься чуть ли не раз в год и то благодаря тому, что нас организовывают друзья! И пойдем на фигурное катание вместе, чтобы за год выйти на каток в форме.

Супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Катя Осадчая социальные сети новости хобби увлечения звезд фигурное катание

Материалы по теме

МАСКА: как охраняют и сохраняют главную тайну проекта
Новости

МАСКА: как охраняют и сохраняют главную тайну проекта
2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
Новости

2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
Анонсы на ТВ

Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
Лунный гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK