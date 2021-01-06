Катя Осадчая мечтает заняться спортом, которое любила в детстве, но покинула

Телеведущая Катя Осадчая рассказала о своей большой мечте.

Многие из нас в детстве пробовали себя в каком-нибудь виде спорта или чем-то увлекались, имели любимое хобби . По мере взросления жизнь вносит свои коррективы и иногда приходится во взрослой жизни догонять то, что было упущено в детстве.

Телеведущая Катя Осадчая призналась, что мечтает заняться фигурным катанием. Именно этот вид спорта присутствовал в ее детстве, однако тогда в приоритете стали танцы и музыка.

Телеведущая Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Катерина признается, что из-за своей занятости покататься на коньках ей удается максимум несколько раз в год. Благо, фигурному катанию обучают и взрослых, поэтому Осадчая мечтает, освоив французский язык, – по максимуму отдаться спорту.

В детстве родители отдали меня на фигурное катание, – пишет в Сети Катя Осадчая. – До сих пор жалею, что эти занятия надолго не задержались в моем расписании, музыка и танцы стали в приоритете. Но стоять, ездить и падать, - меня успели научить и это осталось на всю жизнь. Кстати, фигурному катанию учат взрослых и это еще одна моя мечта, после французского. Сейчас получается покататься чуть ли не раз в год и то благодаря тому, что нас организовывают друзья! И пойдем на фигурное катание вместе, чтобы за год выйти на каток в форме.

Супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Напомним,