Снежана Бабкина поделилась пикантным фото, которое ранее стеснялась показать
5 января 2021 01:00
Юлия Крутиева
Актриса Снежана Бабкина
instagram.com/snezhana_babkina
Супруги Сергей и Снежана Бабкины любители эпатировать публику.
На своих страницах с социальных сетях семья Бабкиных
не стесняется делиться пикантными фотографиями. Вспомнить только их фотосессию, приуроченную к 10-летию со дня венчания. Тогда Сергей и Снежана предстали перед объективом фотографа полностью обнаженными.
Снежана и Сергей Бабкины голые
Но, как оказалось, все же есть такие кадры, которые Снежана стесняется показывать общественности, так как они для личного архива. Но одним из них актриса поделилась в Инстаграм по просьбе подписчиков.
На фото жена Сергея запечатлена во время занятия йогой. Из одежды на Бабкиной лишь стринги.
Снежана Бабкина во время занятия йогой / instagram.com/snezhana_babkina
Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж, – подписала снимок актриса.
Поза Снежаны действительно очень пикантная. Представляем, какие фантазии и желания в этот момент супруга вызвала у своего любимого мужчины.
Напомним,