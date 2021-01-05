Снежана Бабкина поделилась пикантным фото, которое ранее стеснялась показать

5 января 2021 01:00 Юлия Крутиева
Снежана Бабкина поделилась пикантным фото, которое ранее стеснялась показать
Актриса Снежана Бабкина
instagram.com/snezhana_babkina

Супруги Сергей и Снежана Бабкины любители эпатировать публику.

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На своих страницах с социальных сетях семья Бабкиных не стесняется делиться пикантными фотографиями. Вспомнить только их фотосессию, приуроченную к 10-летию со дня венчания. Тогда Сергей и Снежана предстали перед объективом фотографа полностью обнаженными.

Снежана и Сергей Бабкины голые

Но, как оказалось, все же есть такие кадры, которые Снежана стесняется показывать общественности, так как они для личного архива. Но одним из них актриса поделилась в Инстаграм по просьбе подписчиков.

На фото жена Сергея запечатлена во время занятия йогой. Из одежды на Бабкиной лишь стринги.

Снежана Бабкина во время занятия йогой / instagram.com/snezhana_babkina

Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж, – подписала снимок актриса.

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Поза Снежаны действительно очень пикантная. Представляем, какие фантазии и желания в этот момент супруга вызвала у своего любимого мужчины.

Напомним,

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