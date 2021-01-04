Женский доктор-5: Олег Иваница рассказал о причине развода после 17 лет брака

4 января 2021 15:40 Юлия Крутиева
Женский доктор-5: Олег Иваница рассказал о причине развода после 17 лет брака
Актер Олег Иваница
пресс-служба канала Украина

4 января на канале «Украина» состоится премьера пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор».

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Актер Олег Иваница, который играет в сериале «Женский доктор» с первого сезона, рассказал в программе «Зірковий шлях» о том, как его старшая дочь восприняла новость о разводе родителей.

Актер Олег Иваница несколько лет назад развелся с супругой после 17-ти лет брака. О причинах расставания звезда сериала «Женский доктор» рассказывает открыто.

В какой-то момент, к сожалению, у людей бывают какие ситуации - они ссорятся, потом мирятся. У нас наступил какой-то момент, что мы перестали даже мириться, к сожалению. И беда в том, что дети это видели, - поделился Иваница и добавил, что в семье часто были ссоры, а с его стороны несколько раз измены.

Актер Олег Иваница / пресс-служба канала Украина
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По словам актера, решение о разводе они приняли вместе с супругой, но озвучил его первым он. После развода актер сумел наладить отношения с младшим сыном Остапом. А вот старшая дочь Ольга, которая учится в Варшаве, и до сих пор не может простить отцу, что он ушел из семьи. Иваница уверен, что развод был единственный правильным выходом из той ситуации, в которой оказалась его семья.

Напомним, 

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