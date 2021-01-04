Женский доктор-5: Олег Иваница рассказал о причине развода после 17 лет брака
4 января 2021 15:40
Актер Олег Иваница
пресс-служба канала Украина
4 января на канале «Украина» состоится премьера пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор».
«Женский доктор» с первого сезона, рассказал в программе «Зірковий шлях» о том, как его старшая дочь восприняла новость о разводе родителей.
Актер Олег Иваница несколько лет назад развелся с супругой после 17-ти лет брака. О причинах расставания звезда сериала «Женский доктор» рассказывает открыто.
В какой-то момент, к сожалению, у людей бывают какие ситуации - они ссорятся, потом мирятся. У нас наступил какой-то момент, что мы перестали даже мириться, к сожалению. И беда в том, что дети это видели, - поделился Иваница и добавил, что в семье часто были ссоры, а с его стороны несколько раз измены.
Актер Олег Иваница / пресс-служба канала Украина
Напомним,