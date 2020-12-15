Женский доктор 5 сезон: стала известна дата премьеры сериала о любви и чудесах медицины
4 января в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор» (FILM.UA).
В пятом сезоне «Женского доктора» гинекологическую клинику возглавит новый генеральный директор – амбициозный и решительный Игорь Ильич Гордеев. Главврач Лев Борисович Квитко будет занят неотложным делами, а его жена Вита Игоревна попытается ему помочь. Появятся новые специалисты: врачи Ольга Ольховская и Маргарита Авдеева, интерн Настенька, администратор Карина и др. А главные герои – доктор-акушер Александр Родионов и Натальи Тимченко - по-прежнему будут помогать своим пациенткам и уж точно разберутся в своих отношениях. Но вот останутся ли они вместе или пойдут разными дорогами – об этом зрители узнают из новых эпизодов.
В новом сезоне будет много историй, связанных с юными мамами, молодыми семьями, которые не всегда бывают готовы к рождению ребенка. Зритель впервые увидит невероятно сложные внутриутробные операции, которые проводились всего нескольким людям в нашей стране. Съёмочную группу «Женского доктора» консультировали эксперты, которые объясняли подробно весь регламент данной процедуры, - поделился режиссёр пятого сезона сериала «Женский доктор» Максим Гуленко.
Самыми сложными были сцены родов, которые принимает моя героиня. Одну из них, кесарево сечение, снимали 2,5 часа, после чего мне долго пришлось приходить в себя. В кадре мне нужно быть собранной и всегда на нерве. Это очень эмоциональные сцены, полные напряжения. Сейчас я уже это не воспринимаю настолько эмоционально. Вообще на съемках было множество открытий. Например, я впервые на площадке «Женского доктора» покаталась на мотоцикле. По сценарию мой коллега ездит на байке, и мне довелось рассекать вместе с ним. Такие поездки приносят нереальный адреналин. Я по характеру жуткая трусиха и экстрим, луна-парки, страшные качели – не мое. Поэтому, когда вспоминаю сцены на мотоцикле, сердце до сих пор сжимается. Но я нахожу в этом позитив, - рассказала актриса Катерина Тышкевич.
Как изменится жизнь клиники с приходом нового гендиректора, кто осчастливит доктора Радионова, какие цели преследует новый администратор Карина – все это и многое другое станет известно из новых серий пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор», премьера которой состоится 4 января в 21:00 на канале «Украина».
В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Дарья Легейда, Катерина Тышкевич, Павел Вишняков, Александра Булычева, Виталина Библив, Олег Иваница, Мария Кононова, Александр Попов, Елена Михайличенко, Людмила Курмель и другие.