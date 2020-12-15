Женский доктор 5 сезон: стала известна дата премьеры сериала о любви и чудесах медицины

4 января в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор» (FILM.UA).

Будут новые персонажи, непредсказуемые сюжетны повороты, захватывающие медицинские истории и полная экстрима романтика. Главные герои Женского доктора – врачи, лаборанты и медсестры - будут искать свою любовь, а также – спасать жизни мам и младенцев.

В пятом сезоне «Женского доктора» гинекологическую клинику возглавит новый генеральный директор – амбициозный и решительный Игорь Ильич Гордеев. Главврач Лев Борисович Квитко будет занят неотложным делами, а его жена Вита Игоревна попытается ему помочь. Появятся новые специалисты: врачи Ольга Ольховская и Маргарита Авдеева, интерн Настенька, администратор Карина и др. А главные герои – доктор-акушер Александр Родионов и Натальи Тимченко - по-прежнему будут помогать своим пациенткам и уж точно разберутся в своих отношениях. Но вот останутся ли они вместе или пойдут разными дорогами – об этом зрители узнают из новых эпизодов.

Женский доктор 5 сезон / пресс-служба

В новом сезоне будет много историй, связанных с юными мамами, молодыми семьями, которые не всегда бывают готовы к рождению ребенка. Зритель впервые увидит невероятно сложные внутриутробные операции, которые проводились всего нескольким людям в нашей стране. Съёмочную группу «Женского доктора» консультировали эксперты, которые объясняли подробно весь регламент данной процедуры, - поделился режиссёр пятого сезона сериала «Женский доктор» Максим Гуленко.

Женский доктор 5 сезон / пресс-служба

Актриса Катерина Тышкевич, которая сыграла в сериале нового акушера-гинеколога Ольгу Ольховскую, не скрывает, что консультации с мамой-врачом облегчили ей подготовку к роли. Но несмотря на это, некоторые сцены в сериале дались актрисе непросто.

Самыми сложными были сцены родов, которые принимает моя героиня. Одну из них, кесарево сечение, снимали 2,5 часа, после чего мне долго пришлось приходить в себя. В кадре мне нужно быть собранной и всегда на нерве. Это очень эмоциональные сцены, полные напряжения. Сейчас я уже это не воспринимаю настолько эмоционально. Вообще на съемках было множество открытий. Например, я впервые на площадке «Женского доктора» покаталась на мотоцикле. По сценарию мой коллега ездит на байке, и мне довелось рассекать вместе с ним. Такие поездки приносят нереальный адреналин. Я по характеру жуткая трусиха и экстрим, луна-парки, страшные качели – не мое. Поэтому, когда вспоминаю сцены на мотоцикле, сердце до сих пор сжимается. Но я нахожу в этом позитив, - рассказала актриса Катерина Тышкевич.

Женский доктор 5 сезон / пресс-служба

Как изменится жизнь клиники с приходом нового гендиректора, кто осчастливит доктора Радионова, какие цели преследует новый администратор Карина – все это и многое другое станет известно из новых серий пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор», премьера которой состоится 4 января в 21:00 на канале «Украина».

Режиссеры-постановщики: Максим Гуленко, Павел Мащенко. Оператор-постановщик: Владимир Остапец. Художник-постановщик: Наталья Барташ. Художник по костюмам: Мария Мацанюк. Продюсеры: Ирина Костюк, Юлия Мищенко, Елена Маханек. Авторы сценария: Юлия Мищенко, Ирина Феофанова, Ольга Крымская, Елена Терешкова, Марк Шпарбер и др.

В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Дарья Легейда, Катерина Тышкевич, Павел Вишняков, Александра Булычева, Виталина Библив, Олег Иваница, Мария Кононова, Александр Попов, Елена Михайличенко, Людмила Курмель и другие.

