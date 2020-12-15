Тина Кароль без макияжа вызвала споры в Сети: поклонники не узнали певицу на фото

15 декабря 2020 02:30 Юлия Крутиева
Тина Кароль без макияжа вызвала споры в Сети: поклонники не узнали певицу на фото
Певица Тина Кароль
instagram.com/tinakarol_fantina

В Сети уже неоднократно появлялись фотографии, где Тина Кароль запечатлена без макияжа. Однако недавний снимок вызвал ажиотаж.

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На днях на фан-странице исполнительницы было опубликовано фото, на котором Тина Кароль позирует с солисткой группы "The Hardkiss" Юлией Саниной и ее партнером по проекту "Танці з зірками-2020" Дмитрием Жуком.

Кадр был сделан во время репетиции общего номера звезд, который они продемонстрировали в 13 эфире танцевального шоу. Тогда Тина Кароль станцевала на сцене чувственную румбу с Юлией и Димой.

На снимке Тина запечатлена в черном обтягивающем костюме, в пучок собраны ее волосы, а на лице практически нет мейка. Неудивительно, что фотография вызвала ажиотаж в Сети.

Тина Кароль, Юлия Санина и Дима Жук / instagram.com/tinakarol_fantina

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Поклонники исполнительницы разделились на 2 лагеря. Многие из фолловеров не узнавали свою любимицу на фото:

"Я вже 100 разів дивилась фото. Це ж не Тіна... Чи її так штукатурять в реальному житті, вона не впізнавана", "На Тину вообще не похожа девушка", "Я Кароль не узнала!", "Это разве Тина?"

Другие же восхищались естественной красотой Кароль:

"Без проф мейка и накладных волос! Это Тина, девочки расходимся", "Кароль наконец-то нормальный выглядит", "Только тот, кто истинно любит Тину, смог ее сразу узнать и подумать "нууу красотка же, ну".

Напомним, 

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