Дмитрий Ступка рассказал о талантах 3-летней дочери Богданы: пойдет по стопам папы и деда?

Актер Дмитрий Ступка очень редко рассказывает в интервью о своей дочери Богдане.

Однако ведущей проекта «Светская жизнь» Кате Осадчей все-таки удалось вывести внука легендарного актера Богдана Ступки на откровенную беседу о личной жизни.

Сейчас Дмитрий Ступка счастлив в браке с блогером и ведущей Полиной Логуновой. Три года назад пара стала родителями. У них родилась замечательная дочь Богдана.

Дмитрий и Полина долго скрывали девочку от посторонних глаз. У девочки уже есть своя Инстаграм-страничка и малышка уже снимается в рекламе.

Дмитрий Ступка с дочкой / instagram.com/stupka777

В интервью Осадчей Ступка решил рассказать о талантах Богданы. Актер признается, что его наследница растет очень артистичной девочкой - не боится камер и чувствует себя уверенно на публике.

Очень артистичная! - говорит Дмитрий. - И когда у нее кто-то спрашивает на мероприятиях, или когда приезжаем в гости, как ее зовут, мама научила, и она отвечает – Богдана Ступка. Я думаю, что эти гены и у нее есть сто процентов.

Напомним,