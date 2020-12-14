Дмитрий Ступка рассказал о талантах 3-летней дочери Богданы: пойдет по стопам папы и деда?
Актер Дмитрий Ступка очень редко рассказывает в интервью о своей дочери Богдане.
Сейчас Дмитрий Ступка счастлив в браке с блогером и ведущей Полиной Логуновой. Три года назад пара стала родителями. У них родилась замечательная дочь Богдана.
Дмитрий и Полина долго скрывали девочку от посторонних глаз. У девочки уже есть своя Инстаграм-страничка и малышка уже снимается в рекламе.
Очень артистичная! - говорит Дмитрий. - И когда у нее кто-то спрашивает на мероприятиях, или когда приезжаем в гости, как ее зовут, мама научила, и она отвечает – Богдана Ступка. Я думаю, что эти гены и у нее есть сто процентов.
Напомним,