Тина Кароль впервые станцевала в шоу "Танці з зірками": красивое, нежное и чувственное исполнение

23 ноября 2020 12:35 Юлия Крутиева
Тина Кароль впервые станцевала в шоу
Тина Кароль с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком
instagram.com/tina_karol

Тринадцатый прямой эфир проекта «Танці з зірками-2020» уже вошел в историю шоу.

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И это не только потому что в этом выпуске стали известны имена суперфиналистов 2020 года. В этот вечер впервые за 15 лет на паркете «Танців з зірками» станцевали ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Все 15 лет Горбунов являлся исключительно ведущим популярного танцевального проекта, а Тина, хоть и выходила на паркет, но лишь в роли певицы. Несколько эфиров назад она пела композицию «Вільна».

Так, в полуфинале Юрий составил компанию Надежде Мейхер и Кириллу Васюку. А вот Тина исполнила чувственную румбу вместе со своей любимой подругой Юлией Саниной и ее партером Дмитрием Жуком.

Тина Кароль с Дмитрием Жуком / instagram.com/tina_karol
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На паркет Кароль вышла в бежевом корсетном боди и прозрачной юбке в тон. Наряд выгодно подчеркнул восхитительные формы певицы.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Выступление трио вышло очень красивым. Судьи «Танців з зірками» были в восторге от их румбы. Они оценили старания Тины, Юлии и Дмитрия в максимальные 40 баллов.

А поклонники были в невероятном восторге. В комментариях в Сети они не скрывали свое восхищение: "Сказать, что Тина танцевала на паркете, - это ничего не сказать. Вот она, Богиня и дочь всех богов!", "Какие-то небесные создания спустились на землю..... я в шоке!", "Тина затмила всех! Даже участников, которые тут уже 2 месяца... за неделю подготовки... чудо-женщина".

Напомним, 

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