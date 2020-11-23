Тина Кароль впервые станцевала в шоу "Танці з зірками": красивое, нежное и чувственное исполнение
Тринадцатый прямой эфир проекта «Танці з зірками-2020» уже вошел в историю шоу.
Все 15 лет Горбунов являлся исключительно ведущим популярного танцевального проекта, а Тина, хоть и выходила на паркет, но лишь в роли певицы. Несколько эфиров назад она пела композицию «Вільна».
Так, в полуфинале Юрий составил компанию Надежде Мейхер и Кириллу Васюку. А вот Тина исполнила чувственную румбу вместе со своей любимой подругой Юлией Саниной и ее партером Дмитрием Жуком.
А поклонники были в невероятном восторге. В комментариях в Сети они не скрывали свое восхищение: "Сказать, что Тина танцевала на паркете, - это ничего не сказать. Вот она, Богиня и дочь всех богов!", "Какие-то небесные создания спустились на землю..... я в шоке!", "Тина затмила всех! Даже участников, которые тут уже 2 месяца... за неделю подготовки... чудо-женщина".Напомним,