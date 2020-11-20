Кохання на виживання-4: участнику реалити нужно было есть корм для овец
В Перу до сих пор в почете древние традиции. И это в ХХІ веке!
Пара должна была получить благословение в любви, почтив богиню земли. А найти путь к дарам, которые следовало передать шаману, должна была Настя. И это не обрадовало ее любимого.
Просто в нашей семье поселился «тормоз», – говорил Влад. – Настя может спрашивать, например, такое: «Из чего делают солянку? Из соли?» А я рядом с собой хочу видеть взрослого, адекватного человека.
Он был таким горьким, будто его сильно поперчили, – жаловался Влад. – Было просто невозможно есть. Понял, что я либо выброшу это, либо меня стошнит. Не хотел – и не ел его. А как еще, если я не могу это сделать?
Испытание пара провалила. Но после поездки Влад и Настя остались вместе.
Какие испытания ждут других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,