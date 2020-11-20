Кохання на виживання-4: участнику реалити нужно было есть корм для овец

Эксклюзив 20 ноября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участнику реалити нужно было есть корм для овец
Кохання на виживання-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2020)
пресс-служба

В Перу до сих пор в почете древние традиции. И это в ХХІ веке!

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Местные жители, когда болеют, предпочитают лечиться не у докторов, а у шаманов. А чтобы получить успех в каком-то деле, они почитают языческих богов. С этой традицией познакомились и участники «Кохання на виживання» (Новый канал) Влад и Настя.

Кохання на виживання-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2020) / пресс-служба

Пара должна была получить благословение в любви, почтив богиню земли. А найти путь к дарам, которые следовало передать шаману, должна была Настя. И это не обрадовало ее любимого.

Просто в нашей семье поселился «тормоз», – говорил Влад. – Настя может спрашивать, например, такое: «Из чего делают солянку? Из соли?» А я рядом с собой хочу видеть взрослого, адекватного человека.

Кохання на виживання-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2020) / пресс-служба

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Настя получила возможность доказать свою взрослость. Ей нужно было выполнить интеллектуальные задания. За каждый провал ее парня ждало наказание. Сначала он рубил дрова, потом собирал мусор, а затем должен был есть корм для овец.

Он был таким горьким, будто его сильно поперчили, – жаловался Влад. – Было просто невозможно есть. Понял, что я либо выброшу это, либо меня стошнит. Не хотел – и не ел его. А как еще, если я не могу это сделать?

Кохання на виживання-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2020) / пресс-служба

Испытание пара провалила. Но после поездки Влад и Настя остались вместе.

Какие испытания ждут других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,

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