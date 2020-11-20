Уже весной на Новом канале – громкая премьера нового шоу!

Кастинг на ведущего

Звездные команды, вопросы на сообразительность и эрудицию, ведущий Сергей Притула . Все это – в юмористическом интеллектуальном шоу «Где логика?»

Две звездные команды – мужчин и женщин – сошлись в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Участники сидят друг напротив друга за игровыми столами. Вокруг – огромные экраны, на которых транслируют задания четырех раундов и финала. Конечно, все – на логику и наблюдательность. За каждым столом – кнопка, на которую нужно жать, когда ответ готов. Кто же продемонстрирует лучшую сообразительность?

Где логика?: Новый канал снимает юмористическое интеллектуальное шоу / пресс-служба

По правилам игры, звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между разными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимациями, – рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. – А еще – демонстрировать свое умение правильно мыслить. Им нужно как можно быстрее первыми найти ответ, нажать на кнопку и объяснить логику своих мыслей. Все просто!

Ведущий шоу – несравненный Сергей Притула. Кстати, на эту роль пробовались еще двое известных людей. Но предпочтение все же отдали Сергею.

У него отличное чувство юмора и богатая эрудиция, – говорит Максим Пастухов. – Он легко может обыграть любые, даже самые странные и неожиданные ответы участников. Не стесняется остро комментировать происходящее, особенно нелепые версии игроков.

Вопросы со звездочкой

Команды звезд также подбирали долго – нужно, чтобы игроков что-то связывало. Например, Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной. Да-да, поединок был между идеальными парами. Подруги Алла Костромичева и Соня Плакидюк сражались с Позитивом и блогером Димой Евтушенко. А Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном. Вот это настоящая битва титанов!

Где логика?: Новый канал снимает юмористическое интеллектуальное шоу / пресс-служба

Что общего между поэтом Тарасом Шевченко и певцом Виталием Козловским? Что получится, если объединить ботинки и шахматную доску? Есть ли вообще логика в этих вопросах? Это и нужно понять командам:

Ответы в четырех раундах могут быть неожиданными, смешными и, на первый взгляд, даже абсурдными, – с улыбкой рассказывает Максим Пастухов. – В финале звезд ждет соревнование «Логический пинг-понг», в котором важна скорость ответов и их количество. Кстати, интрига шоу сохраняется до самого конца, ведь один балл может стать решающим. Победит команда, у которой их будет больше. Она и получит приз «Железная логика».

Кстати, не всем звездам удастся забрать подарок домой. Ведь не каждому хватит сил сдвинуть его с места!

Подопытный Притула

Интересный факт: до старта проекта Сергей самостоятельно прошел все задания.

Складність міряв по собі, – говорит ведущий Нового канала. – Адже за моєю спиною достатня кількість зіграних інтелектуальних ігор. Свого часу я став кращим гравцем у лізі «Що? Де? Коли?» Тому вважаю, що підкований для роботи у такого штибу конкурсах. Деякі запитання довелося відсіяти або спростити. Впевнений, що глядачам Нового каналу шоу «Де логіка?» сподобається. Адже вони разом із зірками зможуть перевірити власні здібності та посмакувати свої інтелектуальні потуги й недолугість наших гравців (улыбается).

Где логика?: Новый канал снимает юмористическое интеллектуальное шоу / пресс-служба

Этой весной зрители Нового канала посоревнуются со звездами, не вставая со своих диванов – мы уже готовим классные игры на логику для соцсетей. И проверят, кто лучше логически мыслит, или поймут, что сообразительность – не их фишка. Следите за новостями, чтобы не пропустить премьеру шоу «Где логика?»

Напомним,