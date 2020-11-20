Холостячка: с кем у Ксении состоится первый поцелуй, а кто – шокирует своим поведением
Сегодня, 20 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостячка».
С каждым днем на проекте конкуренция растет и заставляет соперников применять все более изощренные и дерзкие ходы в завоевании сердца Холостячки. Кто-то воздействует на нее экзотическими ароматами, другой участник – прибегнет к магии, а третий – устроит настоящий пожар! Но настоящей неожиданностью для одного из участников станет момент, когда соперник заберет у него заслуженное свидание.
Кто шокирует Ксению своим поведением в первый же день жизни на острове? Кто так и не сумеет с ней сблизиться за все пять недель? А кому достанется первый поцелуй?
Не пропустите пятый выпуск романтического реалити «Холостячка» сегодня, 20 ноября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,