Холостячка: с кем у Ксении состоится первый поцелуй, а кто – шокирует своим поведением

Холостячка: с кем у Ксении состоится первый поцелуй, а кто – шокирует своим поведением

Сегодня, 20 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостячка».

Вместе с участниками Ксения Мишина проведет целую неделю на острове в диких условиях. Ее ждут несколько удивительных индивидуальных свиданий. Подробнее – в анонсе.

С каждым днем на проекте конкуренция растет и заставляет соперников применять все более изощренные и дерзкие ходы в завоевании сердца Холостячки. Кто-то воздействует на нее экзотическими ароматами, другой участник – прибегнет к магии, а третий – устроит настоящий пожар! Но настоящей неожиданностью для одного из участников станет момент, когда соперник заберет у него заслуженное свидание.

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020) / пресс-служба

Однако даже в диких условиях мужчинам все же удастся порадовать Ксению. Один из них сможет вместе с Холостячкой преодолеть силу земного притяжения. Со вторым главная героиня отправится вместе в путешествие за пределы реальности. А с третьим претендентом на сердце девушка заблудится в самой большой европейской пустыне…

Кто шокирует Ксению своим поведением в первый же день жизни на острове? Кто так и не сумеет с ней сблизиться за все пять недель? А кому достанется первый поцелуй?

Не пропустите пятый выпуск романтического реалити «Холостячка» сегодня, 20 ноября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,