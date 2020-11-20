Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Марсия Кросс поделилась деталями борьбы с раком прямой кишки

20 ноября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Звезда сериала
Героини сериала «Отчаянные домохозяйки»
кадр из видео

В сентябре 2018 года Марсия Кросс шокировала публику своим признанием.

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Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» выложила в соцсетях фото, на котором она почти лысая. Тогда же Марсия Кросс призналась, что лечилась от рака прямой кишки и перенесла химиотерапию.

Из-за болезни Марсия лишилась своей визиткой карточки - рыжей шевелюры. Многие женщины на ее месте постарались бы скрыть свою беду, но актриса не стала молчать.

Вот уже два года Кросс находится в состоянии ремиссии, а сама 58-летняя актриса решилась впервые рассказать подробности лечения рака. Свои откровения она доверила изданию «People».

Актриса Марсия Кросс / instagram.com/reallymarcia
Звезде пришлось пройти 28 сеансов лучевой терапии и несколько химиотерапий. 

Побочные эффекты такие ужасные. Я действительно счастлива, что общалась с людьми, которые были действительно честны со мной, потому что врачи любят все преуменьшать, поскольку не хотят, чтобы вы волновались, - говорит Марсия. - Но я действительно много информации прочитала и поэтому я была готова к тому, что должно было произойти.

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Во время лечения актрисе приходилось постоянно бороться с болью, проблемами с желудком, язвами во рту и кожными проблемами. Сейчас Кросс чувствует себя хорошо, но выздоровление не было полностью гладким.

Мне очень повезло, но телу нужно время, чтобы прийти в норму. Я говорю, что моя новая норма в том, что я более чувствительна к тому, что ем, и лучше забочусь о себе, - рассказывает актриса.

Актриса Марсия Кросс / кадр из видео
Напомним,  

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