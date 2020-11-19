Дети против звезд-2: с Эктором Хименесом-Браво на съемках шоу произошла беда
Что случилось с известным шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво на шоу «Дети против звезд» (Новый канал)?
Щойно ми стали з вами свідками направду нещасного випадку, – сказал Сергей Притула. – Ніхто не заважав Ектору поставити піцу так, щоб вона стояла добре. Маленький віраж, і піца опинилася на підлозі.
Именитый шеф-повар так хотел победить, что нарушил одно из своих же главных правил готовки – никакой спешки. Кухня любит не скорость, а точность.
Я так хотел приготовить быстрее, что недосмотрел, и моя пицца упала, – огорчился Эктор. – Мой соперник Илья все делал медленно, и это правильно. На кухне не должно быть спешки, важно качество приготовления. Очень рад за парня, что тот победил, он молодец.
Еще больше талантливых участников можете увидеть каждую среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.
Напомним,