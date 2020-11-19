Дети против звезд-2: с Эктором Хименесом-Браво на съемках шоу произошла беда

Эксклюзив 19 ноября 2020 16:23 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: с Эктором Хименесом-Браво на съемках шоу произошла беда
Эктор Хименес-Браво на шоу Дети против звезд
пресс-служба Нового канала

Что случилось с известным шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво на шоу «Дети против звезд» (Новый канал)?

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Веселый и строгий Эктор Хименес-Браво покорил сердца миллионов телезрителей. Судья шоу «МастерШеф Украина» может приготовить все что угодно. На шоу «Дети против звезд» он показывал свой талант пиццайолы. Соревнуясь с ребенком, он наперегонки должен был приготовить три пиццы: «Маргариту», «Четыре сыра» и «Домашнюю». Но прямо у печки с ним произошла беда.

Щойно ми стали з вами свідками направду нещасного випадку, – сказал Сергей Притула. – Ніхто не заважав Ектору поставити піцу так, щоб вона стояла добре. Маленький віраж, і піца опинилася на підлозі.

Именитый шеф-повар так хотел победить, что нарушил одно из своих же главных правил готовки – никакой спешки. Кухня любит не скорость, а точность.

Я так хотел приготовить быстрее, что недосмотрел, и моя пицца упала, – огорчился Эктор. – Мой соперник Илья все делал медленно, и это правильно. На кухне не должно быть спешки, важно качество приготовления. Очень рад за парня, что тот победил, он молодец.

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Кто знает, возможно, Эктор Хименес-Браво пригласит Илью в «МастерШеф Дети». А пока насладиться его работой пиццайолы можно на сайте Нового канала.

Еще больше талантливых участников можете увидеть каждую среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

Напомним,

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