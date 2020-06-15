Женский доктор: стартовали съемки 5 сезона – подробности

Харизматичный доктор Родионов, чета Квитко, а также новые герои, любовь, интриги и закрученные истории – на FILM.UA Group начались съемки нового пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор»

Действие по-прежнему разворачивается в стенах частной гинекологической клиники. Мы встретимся с полюбившимися персонажами и познакомимся с новыми, на наших глазах доктора-акушеры будут спасать жизни рожениц и малышей, а также мирить некоторые пары. Лейтмотивом сезона по-прежнему станут любовь и семейные ценности.

«Новый сезон «Женского доктора» удивит поклонников. Он очень динамичный, со многими неожиданными ходами», - рассказала шоураннер проекта Юлия Мищенко.

Обаятельный и надежный акушер-гинеколог Александр Родионов снова заступает на дежурство. В финале прошлого сезона сердце нашего доктора оказалось разбито, и в новых эпизодах мы узнаем: вернется ли к нему Наталья Тимченко.

Исполнитель роли врача –– поведал о дальнейшей судьбе своего героя:

«Этот сезон обещает быть очень романтичным и динамичным. Возможно, Родионов вас немного удивит, но я прошу вас быть к нему снисходительными - он столкнется с женским коварством, но сможет ему противостоять. Воспоминания из прошлого заставят не на шутку поволноваться и кардинально изменят его жизнь. Какой будет эта встреча с прошлым и что она принесет, я уже знаю, и обещаю, что женщина, которая займет место в сердце Александра Петровича, не подведет!»

В клинику придут новые сотрудники: коварный карьерист-инвестор Игорь Гордеев. Его планы будет ломать красавица Рита Андреевна, новая заведующая отделением репродуктологии. Она уверена, что миссия врача – спасать, а не считать. И в какой-то момент Гордеев подпадет под очарование Риты… Что из этого получится - узнаем совсем скоро.

Появится в сериале и героиня с двойным дном – обаятельная администратор Карина. Ее томные взгляды будут направлены на доктора Родионова. Но похоже, девушку не интересуют чувства, она ведет свою сложную игру. Какую – большой вопрос!

Главная интрига сезона – еще один загадочный женский персонаж – роковая красавица Ольга Викторовна Ольховская в исполнении известной актрисы Катерины Тышкевич. Она окажет большое влияние не только на работу клиники, но и на судьбу одного из главных героев. Кого? Пока – секрет.

О своей героине рассказывает актриса Катерина Тышкевич:

«Ольга полна противоречий: чуткая, нежная, сопереживающая каждой пациентке, во время операции проявляет себя как железная леди – собранная, строгая, уверенная в себе, но абсолютно несчастная в личной жизни. Какую тайну она хранит, как ее примут в клинике, как сложится ее судьба, кто из мужчин будет бороться за ее сердце – впереди 40 серий встреч и расставаний, откровений, разочарований и признаний. Будет ли она счастлива? Смотрите «Женский доктор 5!»

Также зрители снова встретятся с семейством Квитко –деятельной Витой Игоревной и гениальным Львом Борисовичем, в жизни которых тоже произойдет много интересного и неожиданного.

Пожелаем команде успеха и захватывающих съемочных смен! О всем самом ярком, что будет происходить на площадке, мы напишем.

Премьера нового пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор» состоится на канале «Украина».