Снежана Бабкина вспомнила, как Сергей Бабкин заигрывал с ней в поезде: Флирт "навеселе"
20 декабря 2020 19:00
Супруга Сергея Бабкина Снежана
социальная сеть Instagram
Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как завязались их отношения с мужем.
Актриса поделилась романтической историей 13-летней давности. Именно тогда, во время поездки в Киев, между молодыми людьми возникла первая симпатия и ухаживания. Теперь каждое путешествие поездами становится для супругов особенным.
Первая "завязка отношений" наших с Сергеем Бабкиным случилась именно в поезде. Его "выпивший" флирт ко мне, читка собственных стихотворений мне на ушко фирменным, бархатным голосом. Я ехала в Киев забрать диплом, он ехал в Киев на радийное интервью. Мы уже тогда играли вместе в театре, были намеки, но не более... В Киеве тогда ночевали у общих друзей, которые стали нашими ангелами отношений, или попросту "свахами".
Супруга Сергея Бабкина Снежана / социальная сеть Instagram
Кто бы мог подумать? 3 детей, 3 кошек, уже 13 лет вместе 24/7. Супер! Вот это влипли! Обожаю спать в поезде, покачиваясь. И поездки до сих пор остаются нашей личной романтикой.
Напомним,
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Сергей и Снежана Бабкины / социальная сеть Instagram