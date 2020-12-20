Снежана Бабкина вспомнила, как Сергей Бабкин заигрывал с ней в поезде: Флирт "навеселе"

20 декабря 2020 19:00 Катерина Даниленко
Снежана Бабкина вспомнила, как Сергей Бабкин заигрывал с ней в поезде: Флирт
Супруга Сергея Бабкина Снежана
социальная сеть Instagram

Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как завязались их отношения с мужем.

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Актриса поделилась романтической историей 13-летней давности. Именно тогда, во время поездки в Киев, между молодыми людьми возникла первая симпатия и ухаживания. Теперь каждое путешествие поездами становится для супругов особенным.

Первая "завязка отношений" наших с Сергеем Бабкиным случилась именно в поезде. Его "выпивший" флирт ко мне, читка собственных стихотворений мне на ушко фирменным, бархатным голосом. Я ехала в Киев забрать диплом, он ехал в Киев на радийное интервью. Мы уже тогда играли вместе в театре, были намеки, но не более... В Киеве тогда ночевали у общих друзей, которые стали нашими ангелами отношений, или попросту "свахами".

Супруга Сергея Бабкина Снежана / социальная сеть Instagram

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Артистка до сих пор не верит, что их с певцом трогательная история затянулась на 13 лет. Влюбленные и сейчас называют себя невероятными романтиками.

Кто бы мог подумать? 3 детей, 3 кошек, уже 13 лет вместе 24/7. Супер! Вот это влипли! Обожаю спать в поезде, покачиваясь. И поездки до сих пор остаются нашей личной романтикой.

Напомним,

Сергей и Снежана Бабкины / социальная сеть Instagram
 

 

 

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