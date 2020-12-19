Анну Седокову затравили в Сети: слезы и отчаяние ‒ фото

19 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Анну Седокову затравили в Сети: слезы и отчаяние ‒ фото
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Певица Анна Седокова впервые столкнулась с кибербуллингом.

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В соцсети на артистку накинулись с обвинениями фанаты баскетбольного клуба, в котором играет ее супруг Янис Тимма. Спортивные болельщики обвинили последнего в регулярных проигрышах команды и посоветовали ему уйти из баскетбола к своей «старухе» жене.

Исполнительница не выдержала нападков хейтеров и разрыдалась в Instagram-stories.

Если бы вы знали, как жить в мире, в котором каждый четвертый ждет, что ты ошибешься. Твой брак развалится, целлюлит проявится. В котором ждут, чтобы твоя жизнь разрушилась, только для того, чтоб доказать себе, что он прав. Что все это невозможно… Я так больше не могу, ну правда, сколько можно… Мне кажется, этого достаточно,
‒ не сдерживает эмоций Седокова.

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram

Певица призналась, что за всю свою популярность впервые столкнулась с такой ненавистью. Она искренне болеет за команду любимого и не может понять, чем заслужила такое обращение.

Слово буллинг было мне незнакомо до сегодня. Но сейчас я знаю, что такое, когда тебя травят незнакомцы в сети. Но я не могу нести ответственность за 12 взрослых игроков, тренера и генерального менеджера. Мои плечи слишком слабы, чтоб удержать на них столько двухметровых людей… Ваша ненависть не знает границ.

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Также знаменитость добавила, что никто из членов правления и тренерского штаба с ней даже не здоровается.

Напомним,

Супруг Анны Седоковой Янис Тимма / социальная сеть Instagram
 

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