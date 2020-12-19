Анну Седокову затравили в Сети: слезы и отчаяние ‒ фото
Певица Анна Седокова впервые столкнулась с кибербуллингом.
Исполнительница не выдержала нападков хейтеров и разрыдалась в Instagram-stories.
Если бы вы знали, как жить в мире, в котором каждый четвертый ждет, что ты ошибешься. Твой брак развалится, целлюлит проявится. В котором ждут, чтобы твоя жизнь разрушилась, только для того, чтоб доказать себе, что он прав. Что все это невозможно… Я так больше не могу, ну правда, сколько можно… Мне кажется, этого достаточно,‒ не сдерживает эмоций Седокова.
Певица призналась, что за всю свою популярность впервые столкнулась с такой ненавистью. Она искренне болеет за команду любимого и не может понять, чем заслужила такое обращение.
Слово буллинг было мне незнакомо до сегодня. Но сейчас я знаю, что такое, когда тебя травят незнакомцы в сети. Но я не могу нести ответственность за 12 взрослых игроков, тренера и генерального менеджера. Мои плечи слишком слабы, чтоб удержать на них столько двухметровых людей… Ваша ненависть не знает границ.
Напомним,
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