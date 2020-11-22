Анна Седокова дала отпор хейтерам: Не оценивайте пригодность женщины по цифрам в паспорте

22 ноября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Анна Седокова дала отпор хейтерам: Не оценивайте пригодность женщины по цифрам в паспорте
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Певица Анна Седокова возмущена комментариями, которые оставляют подписчики под ее постами в Instaagram.

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Исполнительница очень часто сталкивается с критикой хейтеров из-за пикантных снимков, молодого мужа, «подростковых» песен и воспитания детей. Артистка не понимает, почему в свои 37 лет она должна соответствовать каким-то стереотипам и быть несчастной.

Каков срок годности у женщины? А что в 30 все уже? Что по 40 годам? А в 60 на улицу не выходить? «Старуха», «Бабе почти 40 лет, а она все песни о малолетской любви поёт!». Это краткий пересказ некоторых комментов под моим постом со свадьбы. Свадьбы! Счастливого события! Но я в который раз задумалась, почему эти женщины, так яростно хотят, чтоб моя жизнь, как женщины закончилась? У вас есть ответ на этот вопрос?
‒ возмутилась знаменитость.

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram

Звезда вспомнила историю, как когда-то в детстве впервые поехала за границу. Там она увидела женщин 60+, которые превосходно выглядели, носили платья и каблуки, делали прически и улыбались. А приехав домой, удивилась тому, что женщин такого возраста называют бабушками, заставляют носить платки на голове и загоняют в определенные рамки.

Анна удивлена, как можно судить о личности по цифрам в паспорте. По словам певицы, женщина может быть счастливой в любом возрасте, главное ‒ верить в себя и давать отпор обидчикам.

Прошло 25 лет и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Взвешивать, как мясо на весах, ее морщины, неровности кожи и кг. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода? Или после двух и трёх детей? Или не замужнюю в 35? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь!
‒ написала Седокова.

Анна Седокова с мужем / социальная сеть Instagram

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Артистка обратилась ко всей прекрасной половине человечества с пожеланием поверить в себя, совершать поступки, покорять вершины и не слушать тех, кто утверждает, что жизнь в 40,50,60 заканчивается.

Как говорит моя любимая героиня в «Москва слезам не верит» ‒ В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю,
‒ добавила певица.

Напомним,

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram
 

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