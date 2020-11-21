Ольга Фреймут призвала женщин следить за собой во время карантина: Доказательство любви к себе
Пандемия коронавируса изрядно повлияла на жизнь многих, однако в такое сложное время особенно важно не падать духом, уделять время своему здоровью и красоте. Именно так считает телеведущая Ольга Фреймут.
Ольга уверена, что нужно с достоинством переждать неприятности, в которые попал мир. Женщина должна выглядеть превосходно при любых условиях, даже когда не нужно идти на работу или по делам.
В цю епоху ізоляції та самотності ми залишилися на одинці з собою. І якою великою є спокуса загорнутися у трикотаж,наїстися забороненого ( все одно ніхто не бачить), перестати доглядати за собою. Але ж ми зараз проходимо тест на жіночність, де самі собі судді,‒ написала Фреймут.
Ладитися не на ярмарку марнославства, а для свого мікрокоролівства, серед резидентів якого лише ти і твоя сім‘я... ось що для мене істинна жіночність. Перечекати неприємності, в які занурився світ, достойно. Пандемія не вічна: і настане час, коли зможемо зняти маски. Тому краще не втрачати лице зараз,‒ добавила знаменитость.
Напомним,