Ольга Фреймут призвала женщин следить за собой во время карантина: Доказательство любви к себе

21 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Ольга Фреймут призвала женщин следить за собой во время карантина: Доказательство любви к себе
Телеведущая Ольга Фреймут
социальная сеть Instagram

Пандемия коронавируса изрядно повлияла на жизнь многих, однако в такое сложное время особенно важно не падать духом, уделять время своему здоровью и красоте. Именно так считает телеведущая Ольга Фреймут.

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В своем микроблоге знаменитость написала новый пост, в котором поделилась своими соображениями на тот счет, как должна выглядеть настоящая женщина во время карантина.

Ольга уверена, что нужно с достоинством переждать неприятности, в которые попал мир. Женщина должна выглядеть превосходно при любых условиях, даже когда не нужно идти на работу или по делам.

В цю епоху ізоляції та самотності ми залишилися на одинці з собою. І якою великою є спокуса загорнутися у трикотаж,наїстися забороненого ( все одно ніхто не бачить), перестати доглядати за собою. Але ж ми зараз проходимо тест на жіночність, де самі собі судді,
‒ написала Фреймут.

Телеведущая Ольга Фреймут / социальная сеть Instagram

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Со слов ведущей, настоящая леди всегда ухожена и красиво одета, для себя и своих родных. Беречь красоту и внутренний мир даже в самых непростых ситуациях является доказательством истинной любви к себе.

Ладитися не на ярмарку марнославства, а для свого мікрокоролівства, серед резидентів якого лише ти і твоя сім‘я... ось що для мене істинна жіночність. Перечекати неприємності, в які занурився світ, достойно. Пандемія не вічна: і настане час, коли зможемо зняти маски. Тому краще не втрачати лице зараз,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

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