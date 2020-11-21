Ольга Фреймут призвала женщин следить за собой во время карантина: Доказательство любви к себе Катерина Даниленко

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Пандемия коронавируса изрядно повлияла на жизнь многих, однако в такое сложное время особенно важно не падать духом, уделять время своему здоровью и красоте. Именно так считает телеведущая Ольга Фреймут.