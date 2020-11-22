Ресторатор Дмитрий Борисов готовится стать отцом в седьмой раз
Начало 2021 года в семье известного ресторатора Дмитрия Борисова ознаменуется радостным событием. Супруга бизнесмена Елена родит ему седьмого ребенка.
Свое интересное положение Елена Борисова рассекретила необычным способом. На страничке в Фейсбук она опубликовала архивное фото за 2016 год, где позирует с округлившимся животиком в кругу семьи и написала: «Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно». Позже супруги официально подтвердили новость.
Напомним,
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