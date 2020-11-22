Ресторатор Дмитрий Борисов готовится стать отцом в седьмой раз

22 ноября 2020 12:00 Катерина Даниленко
Ресторатор Дмитрий Борисов готовится стать отцом в седьмой раз
Ресторатор Дмитрий Борисов
социальная сеть Instagram

Начало 2021 года в семье известного ресторатора Дмитрия Борисова ознаменуется радостным событием. Супруга бизнесмена Елена родит ему седьмого ребенка.

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Малыш появится на свет уже в январе. Дмитрий и Елена тщательно скрывали беременность, но сейчас женщина находится на последних сроках и готова поделиться радостью.

Свое интересное положение Елена Борисова рассекретила необычным способом. На страничке в Фейсбук она опубликовала архивное фото за 2016 год, где позирует с округлившимся животиком в кругу семьи и написала: «Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно». Позже супруги официально подтвердили новость.

Ресторатор Дмитрий Борисов с женой и детьми / социальная сеть Instagram

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К слову, 40-летний Борисов уже воспитывает шестерых детей. От предыдущего брака у него два сына, а от нынешней супруги три сына и дочь. Кого же носит под сердцем Елена сейчас, пока остается в секрете.

Напомним,

Ресторатор Дмитрий Борисов с женой и детьми / социальная сеть Instagram

Ресторатор Дмитрий Борисов с женой и детьми / социальная сеть Instagram
 

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