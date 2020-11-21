Владимир Дантес трогательно поздравил супругу со стартом сольной карьеры: Мой главный мотиватор
Похоже, сольный проект DOROFEEVA ворвался в мир шоу-бизнеса с небывалой скоростью.
В своем Instagram музыкант признался, что его вторая половинка является для него примером того, как нужно любить и отдаваться делу своей жизни. Мужчина в восторге от трудолюбия, стремления и таланта Надежды.
Надя мой самый главный мотиватор в жизни. Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми! Это ее личный наркотик. Со стартом твоей карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира! Я счастлив быть всегда рядом с тобой,– написал Дантес.
Напомним,