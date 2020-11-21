Владимир Дантес трогательно поздравил супругу со стартом сольной карьеры: Мой главный мотиватор

21 ноября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес трогательно поздравил супругу со стартом сольной карьеры: Мой главный мотиватор
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Похоже, сольный проект DOROFEEVA ворвался в мир шоу-бизнеса с небывалой скоростью.

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Всего за сутки новый клип и песня Нади Дорофеевой «Gorit» собрали на YouTube более 700 тыс. просмотров. Поздравить артистку с началом сольной карьеры уже успели звездные коллеги Монатик, Вера Брежнева, Ян Гордиенко, Потап, Ирина Горовая и другие. Особое поздравление адресовал любимой и ее супруг, певец Владимир Дантес.

В своем Instagram музыкант признался, что его вторая половинка является для него примером того, как нужно любить и отдаваться делу своей жизни. Мужчина в восторге от трудолюбия, стремления и таланта Надежды.

Надя мой самый главный мотиватор в жизни. Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми! Это ее личный наркотик. Со стартом твоей карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира! Я счастлив быть всегда рядом с тобой,
– написал Дантес.

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

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Исполнительница была растрогана такими словами любимого: «Вова, ну что ж ты мне разбиваешь сердце. Спасибо тебе. Люблю». А позже добавила, что перечитывает пост супруга уже несколько раз и улыбается.

Напомним,

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