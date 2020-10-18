Владимир Дантес посвятил трогательные строки папе: самый отвязный в мире отец
В интервью и микроблоге певец Владимир Дантес очень часто рассказывает о взаимоотношениях с мамой, а вот об отце заговорил чуть ли не впервые.
В детские и юношеские годы Владимир не планировал связать свою жизнь со сценой, а хотел стать милиционером, как папа. Но талант взял свое. Исполнителю часто приходилось разными способами привлекать внимание родственника, чтобы тот злился и ругал его, так как отец был очень занятым человеком. Настоящую близкую связь с отцом он ощутил в возрасте 16 лет.
Я обожал и гордился папой. Но связь моя с ним появилась где-то в 16 лет. Помню на день рождения он мне подарил часы. Для меня это выглядело, как билет во взрослую жизнь, где мы с отцом кореша и из-за детского стола меня пересадили за взрослый,‒ откровенничает Дантес.
Отца он называет достаточно закрытым человеком, однако в кругу самых близких он ставал «самым отвязным в мире отцом».
Я знал, что в юности он был бунтарем, обожал рок-н-ролл и ходил в клешах. Поэтому в самых близких компаниях все животы надрывали от его шуток, он танцевал и не стеснялся никого, играл в футбол против коровы (это реальная история) и проигрывал. Короче, тот ещё персонелла,‒ делится музыкант.
Мне, эгоисту, мало было нашего общения. Мы же только начали быть корешами... Будь мне другом, будь там счастлив. P.S. Надеюсь, там где он сейчас есть интернет и он это прочтёт,‒ обратился к отцу Владимир в новом посте.
Напомним,