Владимир Дантес посвятил трогательные строки папе: самый отвязный в мире отец

18 октября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес посвятил трогательные строки папе: самый отвязный в мире отец
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

В интервью и микроблоге певец Владимир Дантес очень часто рассказывает о взаимоотношениях с мамой, а вот об отце заговорил чуть ли не впервые.

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Когда певцу было 22 года его отец умер. В исполнителя остались только самые хорошие воспоминания о папе, которыми он решил поделиться со своими поклонниками.

В детские и юношеские годы Владимир не планировал связать свою жизнь со сценой, а хотел стать милиционером, как папа. Но талант взял свое. Исполнителю часто приходилось разными способами привлекать внимание родственника, чтобы тот злился и ругал его, так как отец был очень занятым человеком. Настоящую близкую связь с отцом он ощутил в возрасте 16 лет.

Я обожал и гордился папой. Но связь моя с ним появилась где-то в 16 лет. Помню на день рождения он мне подарил часы. Для меня это выглядело, как билет во взрослую жизнь, где мы с отцом кореша и из-за детского стола меня пересадили за взрослый,
‒ откровенничает Дантес.

Отец певца Владимира Дантеса Игорь Вячеславович Гудков / социальная сеть Instagram

Отца он называет достаточно закрытым человеком, однако в кругу самых близких он ставал «самым отвязным в мире отцом».

Я знал, что в юности он был бунтарем, обожал рок-н-ролл и ходил в клешах. Поэтому в самых близких компаниях все животы надрывали от его шуток, он танцевал и не стеснялся никого, играл в футбол против коровы (это реальная история) и проигрывал. Короче, тот ещё персонелла,
‒ делится музыкант.

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Певец признается, что с момента смерти дорогого человека, он все время отшучивается на тему их взаимоотношений, ведь так ему проще и легче. А на самом деле ему очень не хватает отца, с которым можно сейчас поговорить.

Мне, эгоисту, мало было нашего общения. Мы же только начали быть корешами... Будь мне другом, будь там счастлив. P.S. Надеюсь, там где он сейчас есть интернет и он это прочтёт,
‒ обратился к отцу Владимир в новом посте.

Напомним,

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