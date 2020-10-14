Владимир Дантес об интрижках на стороне: Я поступал тогда, как свинья

14 октября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес об интрижках на стороне: Я поступал тогда, как свинья
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес признался, изменял ли он ей.

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В программе «Ж F*CKTOR» исполнитель откровенно поговорил на тему измен. По его словам, в возрасте 20 лет он вел довольно разгульный образ жизни, поскольку именно тогда на него обрушилась слава. Он регулярно крутил интрижки на стороне, тем самым предавая своих девушек.

Я потерял девственность в 20 лет. А в 20, через некоторое время, я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но мне сорвало крышу. Оказывается, мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда, как свинья. Самое интересное, я помню, что не чувствовал... Я много слушаю разных подкастов, интервью, где люди также говорят об изменах и они говорят, что это ужасное ощущение, а на самом деле хуже ощущение приходит потом, потому что в момент измены я думал «Та наср*ть на нее»,
‒ открыто признался артист.

Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

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Однако после встречи с будущей супругой все изменилось. Певец утверждает, что Наде Дорофеевой он никогда не изменял.

Я занимался бл*дством. Мне, наверное, чего-то не хватало. Но когда появляется в жизни человек, с которым тебе хорошо, другие женщины не интересуют,
‒ добавил Владимир.

Напомним,

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
 

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