Падчерица Потапа похвасталась результатами похудения ‒ сексуальные фото
Ежедневные занятия спортом и правильное питание привели к тому, что дочь Ирины Горовой Наталья смело может идти в модели. Девушка поспешила поделиться результатами похудения в своем микроблоге.
Вся ваша жизнь может измениться за год. Вам всего лишь нужно достаточно полюбить себя, чтобы понять, что вы заслуживаете большего, быть достаточно храбрыми, чтобы требовать больше и иметь дисциплину, чтобы работать усерднее,‒ начала свой рассказ девушка.
В Instagram Наташа сравнила свои снимки до похудения и после. Стоит отметить, от пухлых щечек и пышных бедер девушки не осталось и следа. Сейчас Горовая-младшая сверкает стальным прессом и подтянутой фигурой.
Нет каких-то сверхрезультатов, но я горжусь. Нет каких-то суперсекретов, просто важно соблюдать правила которые ты себе поставил. Я просто так сильно хотела измениться, что перепробовав все у меня получилось. Хочется, чтобы такой режим был со мной всегда. А ещё хочется достичь таких результатов не только в спорте, самое время для новых целей, ведь жизнь ‒ это развитие и ежедневное обучение. Сейчас не время тратить своё время на дерьмо,‒ поделилась приемная д Потапа.
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