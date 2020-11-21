Падчерица Потапа похвасталась результатами похудения ‒ сексуальные фото

21 ноября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Падчерица Потапа похвасталась результатами похудения ‒ сексуальные фото
Приемная дочь репэра Потапа Наташа Горовая
социальная сеть Instagram

Ежедневные занятия спортом и правильное питание привели к тому, что дочь Ирины Горовой Наталья смело может идти в модели. Девушка поспешила поделиться результатами похудения в своем микроблоге.

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Знаменитость призналась, что к такому результату шла долгие годы, однако именно во время карантина она взяла себя в руки и привела тело в идеальное состояние.

Вся ваша жизнь может измениться за год. Вам всего лишь нужно достаточно полюбить себя, чтобы понять, что вы заслуживаете большего, быть достаточно храбрыми, чтобы требовать больше и иметь дисциплину, чтобы работать усерднее,
‒ начала свой рассказ девушка.

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая / социальная сеть Instagram

В Instagram Наташа сравнила свои снимки до похудения и после. Стоит отметить, от пухлых щечек и пышных бедер девушки не осталось и следа. Сейчас Горовая-младшая сверкает стальным прессом и подтянутой фигурой.

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Нет каких-то сверхрезультатов, но я горжусь. Нет каких-то суперсекретов, просто важно соблюдать правила которые ты себе поставил. Я просто так сильно хотела измениться, что перепробовав все у меня получилось. Хочется, чтобы такой режим был со мной всегда. А ещё хочется достичь таких результатов не только в спорте, самое время для новых целей, ведь жизнь ‒ это развитие и ежедневное обучение. Сейчас не время тратить своё время на дерьмо,
‒ поделилась приемная д Потапа.

Напомним,

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая / социальная сеть Instagram

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая / социальная сеть Instagram
 

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