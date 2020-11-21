MELOVIN обеспокоил фанатов своим внешним видом: Болезненно выглядишь
Певец MELOVIN, который недавно сбрил брови, продемонстрировал подписчикам Instagram результат смены имиджа. Фанаты негодуют.
На лице артиста отсутствуют брови, а в одежде прослеживается нетипичный для него стиль. Молодой человек позирует в белых кроссовках, черных брюках, худи и сером пиджаке, сидя на ступеньках. Образ дополняет шапка цвета хаки и подведенные черным карандашом глаза.
Місце, де є затишок,‒ подписал один из снимков артист.
Напомним,
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