MELOVIN обеспокоил фанатов своим внешним видом: Болезненно выглядишь

21 ноября 2020 14:00 Катерина Даниленко
MELOVIN обеспокоил фанатов своим внешним видом: Болезненно выглядишь
Певец MELOVIN
социальная сеть Instagram

Певец MELOVIN, который недавно сбрил брови, продемонстрировал подписчикам Instagram результат смены имиджа. Фанаты негодуют.

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Исполнитель опубликовал кадры с фотосессии в Карпатах. Именно там сейчас проходят съемки проекта, ради которого он решился на такие эксперименты. 23-летнего музыканта просто не узнать, выглядит он как никогда эпатажно.

На лице артиста отсутствуют брови, а в одежде прослеживается нетипичный для него стиль. Молодой человек позирует в белых кроссовках, черных брюках, худи и сером пиджаке, сидя на ступеньках. Образ дополняет шапка цвета хаки и подведенные черным карандашом глаза.

Місце, де є затишок,
‒ подписал один из снимков артист.

Певец MELOVIN / социальная сеть Instagram

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В комментариях под снимком немалое количество фолловеров возмущены такими перевоплощениями, а некоторые и вовсе обеспокоены здоровьем кумира: «Простите, но мне аж плохо стало от этих фото, скорей бы вернулся прежний Мэл», «Интересный ты стал, но привыкнуть не могу», «Это ужасно, такие брови были красивые», «Болезненно выглядишь», «С тобой все хорошо? Может депрессия?», «Без бровей непонятная эмоция: ты злой или веселый».

Напомним,

Певец MELOVIN / социальная сеть Instagram

Певец MELOVIN / социальная сеть Instagram
 

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