Бритни Спирс шокировала публику короткой прической
17 декабря 2020 17:40
Певица Бритни Спирс
instagram.com/britneyspears
Певица Бритни Спирс всегда славилась неожиданными поступками.
Читайте такжеЯ, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков: Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем мужеВот и в конце 2020 года Бритни Спирс решила не изменять своим принципам. 39-летняя звезда в очередной раз поэкспериментировала со своим имиджем.
Бритни, которая долгое время радовала фанатов шикарной прической, решила сделать короткую стрижку. Результатами своего перевоплощения певица поделилась в Инстаграм.
Певица Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears
Отрезала волосы! Знаете, как говорят: долой старое и впусти что-то новое! – пишет в комментариях под снимками Бритни. – А теперь давайте помолимся.
Читайте такжеПосле смерти актера сериалов "Возвращение Мухтара", "Женский доктор" его органы трансплантировали четверым людямРеакция фолловеров певицы была мгновенной. Но в комментариях публика разделилась на два лагеря. Одним бьюти-эксперимент Бритни пришелся по вкусу, другие посчитали его неудачным.
Певица Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears