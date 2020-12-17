Бритни Спирс шокировала публику короткой прической

17 декабря 2020 17:40 Юлия Крутиева
Бритни Спирс шокировала публику короткой прической
Певица Бритни Спирс
instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс всегда славилась неожиданными поступками.

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Вот и в конце 2020 года Бритни Спирс решила не изменять своим принципам. 39-летняя звезда в очередной раз поэкспериментировала со своим имиджем.

Бритни, которая долгое время радовала фанатов шикарной прической, решила сделать короткую стрижку. Результатами своего перевоплощения певица поделилась в Инстаграм.

Певица Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears
Публикацию Спирс сопроводила сразу несколькими фотографиями в новом имидже. Свой обновленный образ знаменитость дополнила ярким макияжем.

Отрезала волосы! Знаете, как говорят: долой старое и впусти что-то новое! – пишет в комментариях под снимками Бритни. – А теперь давайте помолимся.

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Реакция фолловеров певицы была мгновенной. Но в комментариях публика разделилась на два лагеря. Одним бьюти-эксперимент Бритни пришелся по вкусу, другие посчитали его неудачным.

Певица Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears
Напомним, 

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