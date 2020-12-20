Мы далеко друг от друга: Александра Кучеренко отпраздновала день рождения с супругом по онлайн-связи
20 декабря 2020 12:00
Телеведущая Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram
Телеведущая и модель Александра Кучеренко часто скучает по мужу из-за его длительных командировок. Дмитрий Комаров всей душой любит свою профессию, а супруга его в этом поддерживает.
девушке даже пришлось встречать собственный день рождения в необычном формате. Любимый Александры отправился в экспедицию, поэтому отмечали праздник они по онлайн-связи.
За нашу семейную жизнь это, пожалуй, впервые, когда так долго. Если в прошлом году мы праздновали мой день рождения в Праге, то в этом году мы далеко друг от друга. Тем не менее, в лучших традициях карантина, мы встречали онлайн. Это был такой прекрасный, теплый, романтический ужин. Я с собой Диме передавала в экспедицию сладости, сухофрукты и у меня такие же остались дома, поэтому мы сидели у экранов, ели одно и тоже и праздновали.
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / социальная сеть Instagram
Диме очень нравится, как я готовлю, он также любит сладости и на его юбилейный выпуск я решила приготовить печенье и передать ему в экспедицию. Там нет даже интернета, но любовь творит чудеса! Если ты очень хочешь что-то передать, то это возможно.
Напомним,