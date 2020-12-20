Мы далеко друг от друга: Александра Кучеренко отпраздновала день рождения с супругом по онлайн-связи

20 декабря 2020 12:00 Катерина Даниленко
Мы далеко друг от друга: Александра Кучеренко отпраздновала день рождения с супругом по онлайн-связи
Телеведущая Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Телеведущая и модель Александра Кучеренко часто скучает по мужу из-за его длительных командировок. Дмитрий Комаров всей душой любит свою профессию, а супруга его в этом поддерживает.

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Совсем недавно девушке даже пришлось встречать собственный день рождения в необычном формате. Любимый Александры отправился в экспедицию, поэтому отмечали праздник они по онлайн-связи.

За нашу семейную жизнь это, пожалуй, впервые, когда так долго. Если в прошлом году мы праздновали мой день рождения в Праге, то в этом году мы далеко друг от друга. Тем не менее, в лучших традициях карантина, мы встречали онлайн. Это был такой прекрасный, теплый, романтический ужин. Я с собой Диме передавала в экспедицию сладости, сухофрукты и у меня такие же остались дома, поэтому мы сидели у экранов, ели одно и тоже и праздновали.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / социальная сеть Instagram

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Также знаменитость рассказала, что путешественник в любом уголке мира найдет способ отправить ей цветы. Она же не отстает от мужа, радуя его любимыми вкусностями.

Диме очень нравится, как я готовлю, он также любит сладости и на его юбилейный выпуск я решила приготовить печенье и передать ему в экспедицию. Там нет даже интернета, но любовь творит чудеса! Если ты очень хочешь что-то передать, то это возможно.

Напомним,

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