Елизавета II потеряла близкого человека: королевская семья скорбит
5 января 2021 13:10
Королева Елизавета II
instagram.com/theroyalfamily
2021 год для семьи Елизаветы II начался с плохих событий.
Елизаветы II – леди Элизабет Шэкерли.Как сообщают журналисты «The Sun» со ссылкой на семью Колман, сестра королевы скончалась в своем доме в Норфолке. Причины смерти Мэри Колман пока не уточняются. Ей было 88 лет.
Начало 2021 года также ознаменовалось для королевской семьи невосполнимой утратой. В Великобритании скончалась двоюродная сестра Елизаветы II – леди Мэри Колман.
Королева Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily
Мэри Колман была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон, - пишет издание. - Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI - капитан Майкл Боуз-Лайон.
Напомним,