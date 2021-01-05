Елизавета II потеряла близкого человека: королевская семья скорбит

2021 год для семьи Елизаветы II начался с плохих событий.

В ноябре 2020 года королевскую семью настигло горе. В возрасте 79 лет умерла двоюродная сестра и близкая подруга королевы Елизаветы II – леди Элизабет Шэкерли.

Начало 2021 года также ознаменовалось для королевской семьи невосполнимой утратой. В Великобритании скончалась двоюродная сестра Елизаветы II – леди Мэри Колман.

Королева Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily

Как сообщают журналисты «The Sun» со ссылкой на семью Колман, сестра королевы скончалась в своем доме в Норфолке. Причины смерти Мэри Колман пока не уточняются. Ей было 88 лет.

Мэри Колман была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон, - пишет издание. - Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI - капитан Майкл Боуз-Лайон.

Вместе со своим супругом Тимоти Колманом Мэри Колман воспитали пятерых детей – сыновей Джеймса и Мэттью, а также дочерей Сабрину, Эмму и Сару. У пары также есть 10 внуков и 16 правнуков.

Напомним,