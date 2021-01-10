Молодая жена Виктора Павлика беременна первенцем: трогательные фото

10 января 2021 17:26 Юлия Крутиева
Молодая жена Виктора Павлика беременна первенцем: трогательные фото
Супруга Виктора Павлика Катерина
instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик вскоре в четвертый раз станет отцом.

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Молодая супруга певца Виктора Павлика сообщила радостную новость. Пара готовится к появлению ребенка.

На своей странице в Инстаграм Екатерина опубликовала несколько фотографий на которых запечатлена с мужем. Также на снимках можно увидеть округлившийся животик девушки, который она нежно придерживает рукой.

Супруга Виктора Павлика беременна первенцем

Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь, – подписала фото Екатерина.

Виктор Павлик станет отцом в третий раз

Официально Виктор Павлик и Екатерина Павлик (Репяхова) стали мужем и женой 29 мая 2020 года. Однако свадьбу пара так и не сыграла.

Первый раз мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Запланировали на 18 августа. Не состоялась она и во второй раз. 7 августа у певца умер 21-летний сын Павлик.

Напомним,

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