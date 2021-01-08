Лучшие мировые мультипликаторы на ТЕТ: Жизнь насекомых, В поисках Немо, Цыпленок Цыпа

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей неделе с 11 по 15 января 2021 года.

Смотри мультфильмы Disney, Pixar и 20th Century Fox с 11 по 15 января по будням в 12:15 на ТЕТ и продли свое праздничное настроение еще на неделю.

В понедельник в 12:15 – м/ф «Жизнь насекомых»

Работы студии Pixar известны тем, что поражают сюжетом и детей, и взрослых. В одной из первых работ студии – мультфильме «Жизнь насекомых», речь пойдет о колонии муравьев, которые ежегодно отдают большую часть своих продуктов саранче.

Сумасшедшего изобретателя, муравья Флика, такое положение дел не устраивает и он отправляется в путешествие на поиски храбрых борцов за справедливость!

Во вторник в 12:15 – м/ф «Цыпленок Цыпа»

Помнишь сказку о мальчике, который постоянно кричал, что на деревню нападают волки и в конце концов, ему просто перестали верить? Главный герой этого мультфильма, Цыпленок Цыпа, очень похож на героя старой сказки.

Каждый раз, когда Цыпе на голову падал даже крошечный желудь, он бегал по ферме, чтобы известить всех, что небо падает на Землю и наступает конец света! Но однажды действительно случается несчастье – надо бить тревогу! И кто поверит тому, кто уже опростоволосился однажды? Теперь будущее планеты зависит от Цыпы и его незадачливых друзей.

В среду в 12:15 – м/ф «Книга жизни»

В крошечном мексиканском городке Сан-Анхель, который находится в Мексике, рядом сосуществует христианство и вера в духов. И два мощных духа – Ла Муэрте и Шибальда накануне Дня мертвых решают заключить пари, от которого зависит судьба мира.

А пари вот какое: двое друзей, Маноло и Хоакин, влюбились в Марию, их соседку. И от того, кому девушка ответит взаимностью, и будет зависеть результат пари. Если Маноло – злой дух Шибальда не будет вмешиваться в дела людей, если же Хоакина – Шибальда станет полноправным владыкой Царства мертвых.

В четверг в 12:15 – м/ф «В поисках Дори»

Слышал выражение: «Забывчивый, как рыбка Дори»? Мы его слышали не раз, правда, точно не помним, от кого и когда. Но это не страшно, потому что в четверг в 12:15 на ТЕТ ты увидишь, откуда оно появилось.

Рыбка Дори живет в море, и ее плохая память помогает ей быть самой позитивной рыбкой в округе: ведь как грустить, если ты не помнишь причины своей грусти? И вдруг она начинает вспоминать прошлое и думает о том, кто она на самом деле и где ее корни. Эти мысли заставляют ее отправиться в путешествие в поисках себя.

Это будет незабываемое приключение, вот только Дори его, скорее всего, забудет.

В пятницу в 12:15 – м/ф «В поисках Немо»

Пугливая рыба-клоун Марлин и его бесстрашный сын Немо еще со времен первого выхода мультфильма на экраны покорили сердца зрителей. Пора вернуться к одной из любимых историй детства и еще раз пережить приключения маленькой семьи рыб, члены которой потеряли друг друга в бесконечном океане.

Оставайся всегда в хорошем настроении вместе с телеканалом ТЕТ!