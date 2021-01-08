Лучшие мировые мультипликаторы на ТЕТ: Жизнь насекомых, В поисках Немо, Цыпленок Цыпа
Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей неделе с 11 по 15 января 2021 года.
В понедельник в 12:15 – м/ф «Жизнь насекомых»
Работы студии Pixar известны тем, что поражают сюжетом и детей, и взрослых. В одной из первых работ студии – мультфильме «Жизнь насекомых», речь пойдет о колонии муравьев, которые ежегодно отдают большую часть своих продуктов саранче.
Сумасшедшего изобретателя, муравья Флика, такое положение дел не устраивает и он отправляется в путешествие на поиски храбрых борцов за справедливость!
Во вторник в 12:15 – м/ф «Цыпленок Цыпа»
Каждый раз, когда Цыпе на голову падал даже крошечный желудь, он бегал по ферме, чтобы известить всех, что небо падает на Землю и наступает конец света! Но однажды действительно случается несчастье – надо бить тревогу! И кто поверит тому, кто уже опростоволосился однажды? Теперь будущее планеты зависит от Цыпы и его незадачливых друзей.
В среду в 12:15 – м/ф «Книга жизни»
В крошечном мексиканском городке Сан-Анхель, который находится в Мексике, рядом сосуществует христианство и вера в духов. И два мощных духа – Ла Муэрте и Шибальда накануне Дня мертвых решают заключить пари, от которого зависит судьба мира.
А пари вот какое: двое друзей, Маноло и Хоакин, влюбились в Марию, их соседку. И от того, кому девушка ответит взаимностью, и будет зависеть результат пари. Если Маноло – злой дух Шибальда не будет вмешиваться в дела людей, если же Хоакина – Шибальда станет полноправным владыкой Царства мертвых.
В четверг в 12:15 – м/ф «В поисках Дори»
Рыбка Дори живет в море, и ее плохая память помогает ей быть самой позитивной рыбкой в округе: ведь как грустить, если ты не помнишь причины своей грусти? И вдруг она начинает вспоминать прошлое и думает о том, кто она на самом деле и где ее корни. Эти мысли заставляют ее отправиться в путешествие в поисках себя.
Это будет незабываемое приключение, вот только Дори его, скорее всего, забудет.
В пятницу в 12:15 – м/ф «В поисках Немо»
Пугливая рыба-клоун Марлин и его бесстрашный сын Немо еще со времен первого выхода мультфильма на экраны покорили сердца зрителей. Пора вернуться к одной из любимых историй детства и еще раз пережить приключения маленькой семьи рыб, члены которой потеряли друг друга в бесконечном океане.
Оставайся всегда в хорошем настроении вместе с телеканалом ТЕТ!