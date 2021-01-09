Людмила Барбир и Руслан Сеничкин отпраздновали Рождество в Карпатах: песни, колядки, оригинальные рецепты вкусной кутьи

Ведущие канала 1+1 успели отметить Рождество в Карпатах до локдауна.

На Рождественском фестивале в Яремче Руслан Сеничкин, Людмила Барбир , Тоня Матвиенко, Арсений Мирзоян, Ольга Сумская, Вера Кекеля, Виктор Павлик, Виталий Борисюк, Наталья Бучинская пели песни, разучивали колядки, готовили оригинальные рецепты вкусной кутьи и поздравляли всех с Рождеством.

Традиционно по приезду в Яремче Руслан Сеничкин и Людмила Барбир прошлись тропами Довбуша несмотря на дождливую погоду. Руслан – настоящий фанат еловых лесов.

Еще в Новогоднюю ночь Людмила Барбир приехала в Карпаты, чтобы встретить Новый год и поздравить родных: маму, сестру Аню и двоих племянников. Ведущая прошлась по знакомым карпатским дорогам, где в прошлом году были снежные сугробы, а сейчас – дождь и выросли огромные белые грибы под елками!

Во время праздничных выходных Руслан мужской компанией с Арсеном Мирзояном и Виктором Павликом жарили домашнюю колбасу на большом мангале под открытым небом.

А Людмила Барбир прониклась духом Карпатского Рождества и примерила два невероятных образа с украинскими вышивками. Первый лук – белая рубашка длины миди, подпоясана длинным синим корсетом с юбкой, темно-синие туфли и серьги в форме кольца с жемчугом. Наряд дополнил яркий макияж. Второй образ – длинное платье-вышиванка винного цвета и ажурные серьги.

Для Руслана и Люды это уже настоящая традиция на Сочельник и Рождество каждый год встречаться на Зимнем романтическом фестивале. Вместе со звездами, туристами и местными жителями они изучают традиции, колядки, примеряют народные костюмы, устраивают праздник и гуляния, ведут музыкальный концерт и угощают кутьей.

В этот раз Сеничкин и Барбир готовили свою версию кутьи вдвоем – они объединили традиционные ингредиенты: узвар, в котором пропитывали зерна пшеницы, мед, много измельченных орехов, молотый мак и щепотку соли для полноты вкуса. По совету Людмилы телепара добавила к кутье немного халвы, а секретным ингредиентом стали несколько капель виски – для усиления вкуса и аромата!

В нашей семье всегда придерживались традиций и держали пост до 6 января, а первым блюдом, которое пробовали в этот день была именно кутья. Кроме традиционных ингредиентов, добавляли немного халвы и соли. Тогда кутья приобретает особый вкус, – рассказала Людмила Барбир.

Вспоминаю свое детство... Это было начало 90-х годов, моя семья жила очень скромно. Помню на Рождество мы готовили кутью из риса и молотых орехов. А еще добавляли немного меда – вкус кутьи сразу раскрывался по-другому... Такой вариант кутьи тоже был очень вкусным. В то время для меня это была супер вкуснятина, – рассказал Руслан Сеничкин.