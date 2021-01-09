Судьба обмену не подлежит: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.01.2021)
9 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 4-серийная мелодрама "Судьба обмену не подлежит".
Девочки вырастают, заканчивают школу, поступают в институты. «Двойняшки» Галя и Аля становятся подругами с Лизой. Но судьба готовит им всем неожиданные испытания. Запретная любовь, ревность и соперничество, гибель близких, потеря состояния и смертельная опасность для Лизы – вот то, чему предстоит противостоять героине, чтобы отличить врагов от друзей, узнать правду своего происхождения, помочь восстановить справедливость и обрести подлинную любовь.
Сериал Судьба обмену не подлежит от 09.01.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.