Судьба обмену не подлежит: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.01.2021)

9 января 2021 20:00 Юлия Крутиева
Судьба обмену не подлежит: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.01.2021)
Судьба обмену не подлежит: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.01.2021)
пресс-служба

9 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 4-серийная мелодрама "Судьба обмену не подлежит".

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Сюжет мелодрамы Судьба обмену не подлежит: юная Наталья, которая забеременела после изнасилования, хочет оставить новорожденную дочь в роддоме, так как у нее нет средств, чтобы растить девочку. Но, познакомившись с соседкой по палате, – счастливой матерью сестер-двойняшек и женой обеспеченного бизнесмена, Наталья решает перехитрить судьбу и меняет свою дочь местами с одной из двойняшек Анны и Бориса. Девочка попадает в дом малютки, откуда ее вскоре забирает и удочеряет Лана – подруга семьи Бориса. Ей дают имя – Лиза.

Девочки вырастают, заканчивают школу, поступают в институты. «Двойняшки» Галя и Аля становятся подругами с Лизой. Но судьба готовит им всем неожиданные испытания. Запретная любовь, ревность и соперничество, гибель близких, потеря состояния и смертельная опасность для Лизы – вот то, чему предстоит противостоять героине, чтобы отличить врагов от друзей, узнать правду своего происхождения, помочь восстановить справедливость и обрести подлинную любовь.

Сериал Судьба обмену не подлежит от 09.01.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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