Мама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)
2 января в 01:50 на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Мама для Снегурочки".
Вскоре жизнь коллег круто изменится, ведь помимо нелепых ситуаций на работе, им придётся пережить и личные драмы, которые их сильно сблизят. Да так, что вскоре они не смогут жить друг без друга. Правда, признаться, друг другу в своих чувствах всё время не хватает смелости. Но, говорят, что под Новый год мечты сбываются...
Сериал Мама для Снегурочки от 02.01.2021 смотрите в 01:50 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.