Мама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)

1 января 2021 18:33 Юлия Крутиева
Мама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)
Мама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 01.01.2021)
пресс-служба

2 января в 01:50 на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Мама для Снегурочки".

Читайте такжеПоговори с ней: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.12.2020)
Сюжет мелодрамы Мама для Снегурочки: в канун Нового года Денис слёзно просит друга Юрия подменить его на работе – побыть Дедом Морозом. Юрий соглашается, ведь друг гарантирует, что почти ничего не придется делать. Но в первый же рабочий день всё идет наперекосяк, и новоиспеченному Деду Морозу приходится выкручиваться. Неожиданно для всех, а особенно для себя самого, он справляется на отлично. Это и положило начало успешному тандему – Снегурка Вика и Дед Мороз Юрий.

Вскоре жизнь коллег круто изменится, ведь помимо нелепых ситуаций на работе, им придётся пережить и личные драмы, которые их сильно сблизят. Да так, что вскоре они не смогут жить друг без друга. Правда, признаться, друг другу в своих чувствах всё время не хватает смелости. Но, говорят, что под Новый год мечты сбываются...

Сериал Мама для Снегурочки от 02.01.2021 смотрите в 01:50 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы канал Украина Мама для Снегурочки мелодрама сериалы 2021 сериалы онлайн

Материалы по теме

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
Телешоу

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
Вещдок. Новый год – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
Сериалы

Вещдок. Новый год – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
Беглецы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Сериалы

Беглецы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
Телешоу

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное на сайте

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK