Мама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)

2 января в 01:50 на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Мама для Снегурочки".

Сюжет мелодрамы Мама для Снегурочки : в канун Нового года Денис слёзно просит друга Юрия подменить его на работе – побыть Дедом Морозом. Юрий соглашается, ведь друг гарантирует, что почти ничего не придется делать. Но в первый же рабочий день всё идет наперекосяк, и новоиспеченному Деду Морозу приходится выкручиваться. Неожиданно для всех, а особенно для себя самого, он справляется на отлично. Это и положило начало успешному тандему – Снегурка Вика и Дед Мороз Юрий.

Вскоре жизнь коллег круто изменится, ведь помимо нелепых ситуаций на работе, им придётся пережить и личные драмы, которые их сильно сблизят. Да так, что вскоре они не смогут жить друг без друга. Правда, признаться, друг другу в своих чувствах всё время не хватает смелости. Но, говорят, что под Новый год мечты сбываются...

Сериал Мама для Снегурочки от 02.01.2021 смотрите в 01:50 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.