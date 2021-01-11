Украинский фильм "Посторонний" попал в ТОП-20 лучших ужасов 2020 года

11 января 2021 15:10 Юлия Крутиева
Украинский фильм
Украинский фильм "Посторонний" попал в ТОП-20 лучших ужасов 2020 года
пресс-служба

Украинский фильм "Посторонний" покорил мир. Данный хоррор в своем арсенале уже имеет 10 наград.

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Британское издание The People's Movies сообщило, что украинская кинокартина "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского, попало в ТОП-20 лучших фильмов ужасов 2020 года.

Сюжет фильма: Команда по синхронному плаванию исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

Отметим, ранее фильм получил 10 наград, среди которых "За лучший иностранный полнометражный фильм" на Monsters of Horror International Film Festival в США, а также на международном кинофестивале в Бразилии – в номинации "Лучшее художественное решение".

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