МастерШеф. Профессионалы-3: чем удивит новый сезон кулинарного проекта

6 февраля в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы». Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская отберут профессионалов.

В 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы» двадцатку сильнейших участников ждут новые уникальные конкурсы, которые команда проекта разработала исходя из «карантинных» трендов. Профи будут готовить в условиях абсолютного рационального потребления, то есть, все ресурсы на вес золота, или в данном формате – на вес черного фартука. У кулинаров даже будут счетчики воды и электричества. Зрители получат уникальный набор советов и лайфхаков, как в домашних условиях из незамысловатых продуктов готовить вкусно полезно и необычно.

Создатели «МастерШеф. Профессионалы» интригуют, что в третьем сезоне принимают участие шефы высококлассных украинских ресторанов, среди которых будут и девушки. Впервые «МастерШеф.Профессионалы» сможет похвастаться большим количеством девушек-шефов, так много участниц на кухне профи еще не было.

В грядущем сезоне также некоторые задания покажутся фантастическими. Например, приготовить из льда, или же презентовать землю для инопланетян. Но, чтобы доказать и зрителям, и участникам, что все задачи выполнимы, готовить будут сами судьи «МастерШеф.Профессионалы»!

Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская будут готовить на кухне «МастерШеф. Профессионалы», но зрителей и участников ждут еще сюрпризы. В один из дней судьи дадут возможность профи побывать на их месте и самим оценить блюда коллег, – приоткрывает секреты сезона руководитель проекта Андрей Пышный.

Кто окажется среди двадцатки счастливчиков, какие новые испытания ждут профи в третьем сезоне, и кто из звезд будет оценивать участников – узнаем уже 6 февраля на СТБ!

Напомним,