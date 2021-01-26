МастерШеф. Профессионалы-3: чем удивит новый сезон кулинарного проекта
6 февраля в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы». Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская отберут профессионалов.
Создатели «МастерШеф. Профессионалы» интригуют, что в третьем сезоне принимают участие шефы высококлассных украинских ресторанов, среди которых будут и девушки. Впервые «МастерШеф.Профессионалы» сможет похвастаться большим количеством девушек-шефов, так много участниц на кухне профи еще не было.
Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская будут готовить на кухне «МастерШеф. Профессионалы», но зрителей и участников ждут еще сюрпризы. В один из дней судьи дадут возможность профи побывать на их месте и самим оценить блюда коллег, – приоткрывает секреты сезона руководитель проекта Андрей Пышный.
Кто окажется среди двадцатки счастливчиков, какие новые испытания ждут профи в третьем сезоне, и кто из звезд будет оценивать участников – узнаем уже 6 февраля на СТБ!
Напомним,