Телеканал 1+1 покажет исторический детектив "Таємниці великих українців"

20 января 2021 21:30 Юлия Крутиева
Телеканал 1+1 покажет исторический детектив
Телеканал 1+1 покажет исторический детектив "Таємниці великих українців"
пресс-служба

Скоро телеканал «1+1» покажет исторический детектив «Таємниці великих українців» Акима Галимова, автора таких исторических проектов как «Україна. Повернення своєї історії», «Скарби Нації», «Таємний код віри».

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На телеэкраны выйдет 8 серий, каждая из которых раскрывает неожиданные и сенсационные подробности жизни выдающихся украинцев, которые жили и правили в те времена, когда формировались границы государств и зарождались нации. Эти известные фигуры повлияли на развитие не только Украины, но и крупнейших европейских государств. Каждая серия будет посвящена одному из 8 героев, и зрители погрузятся в ключевые события их жизни благодаря реконструкциям.

Реконструкция убийства Симона Петлюры / пресс-служба

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Так, зрители узнают тайны жены турецкого султана Роксоланы, украинского государственного деятеля Симона Петлюры, религиозного деятеля, епископа Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого, историка и политического деятеля Михаила Грушевского, правителя Галицко-Волынского княжества короля Даниила, гетманов Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы и Анны Киевской, дочери князя Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции.

Анна Киевская: реконструкция церемонии / пресс-служба

Наш проект откроет много тайн о людях, без которых Украина никогда бы не состоялась. Для меня большое счастье жить в этой стране, восхищаться ее невероятной историей и фантастическими по силе духа героями. Удивляться, как несмотря на все, что выпадало на их долю, они боролись и воплощали в жизнь свои мечты и мечты миллионов других. Сегодня нам может казаться, что то, что у нас есть - было всегда. А еще, что этого мало. На самом деле, это не так. Свобода - это очень много. Смотрите на «1+1» уже скоро. Вместе с «1+1» мы продолжаем путь к возвращению нашей истории, - прокомментировал автор и продюсер исторического детектива Аким Галимов.

Автор и продюсер исторического детектива Аким Галимов / пресс-служба

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Для съемок 8-серийного цикла «Таємниці великих українців» творческая команда провела масштабные исторические расследования в 9 странах мира. Для поиска интересных и таинственных фактов посетили Францию, Италию, Румынию, Польшу, Австрию, Турцию, Молдову, Венгрию, раскрывали тайны, которые спрятаны и на территории Украины. К историческим расследованиям было привлечено полторы сотни уважаемых украинских и зарубежных экспертов.

Иван Мазепа: реконструкция / пресс-служба

Производством продукта занималась команда «1+1 Продакшн». Автор и продюсер исторического детектива Аким Галимов. Режиссер-постановщик Дария Сарычева, шеф-редактор Руслан Шарипов, креативный продюсер Ольга Безноско, исполнительный продюсер Владимир Андриюк, линейный продюсер Влад Золотарев, режиссер Евгения Шевчук, операторы-постановщики Александр Вяхирев и Антон Борзенков.

Проект снят при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Смотрите детектив Акима Галимова «Таємниці великих українців» уже скоро, каждое воскресенье в 18:00, на телеканале «1+1».

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