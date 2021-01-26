Рома Мищеряков рассказал о курьезном случае на таможне: Пограничник не мог поверить

Эксклюзив 26 января 2021 15:48 Юлия Крутиева
Рома Мищеряков рассказал о курьезном случае на таможне: Пограничник не мог поверить
Роман Мищеряков
пресс-служба

Сегодня во всем мире отмечают День таможенника. Пограничники круглосуточно защищают безопасность страны. Контрабандисты не дремлют, пытаясь провезти запрещенные вещества самыми забавными способами.

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Строгие люди в погонах руководствуются принципом «лучше перебдеть». Из-за этого при пересечении границы случаются разные смешные ситуации. Одна произошла с участником Improv Live Show (Новый канал) Ромой Мищеряковым, когда он летел в Амстердам.

Однажды проходил паспортный контроль в аэропорту немного дольше, чем обычно. Подошел, отдал паспорт, жду. Пограничник посмотрел в документ, потом на меня, снова в паспорт, на меня, – вспоминает юморист. – Таможенник внимательно всматривается, понимаю, что нужно снять очки и в идеале надеть ту же рубашку, что и на фото. Начинаю сомневаться, свой ли дал паспорт. Может, это была брошюра по уходу за зимним пальто? А в семь утра я как раз немного похож на пальто. Немую игру в «найди пять отличий» аккурат прерываю вопросом, мол, не похож? В ответ: «Наоборот, за два года совсем не изменились». Получается, пограничник не мог поверить, что я не изменился. Здесь должен быть совет по уходу за кожей лица. Секрет прост: два года назад я фотографировался ранним утром и был похож на зимнее пальто (смеется).

Рома Мищеряков весело провел время в столице Нидерландов. Почти так же весело, как он проводит его на сцене Improv Live Show. Увидеть юмористическое шоу зрители смогут весной на Новом канале.

Напомним,

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