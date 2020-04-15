Пять офисов дома: идеальные рабочие места от Романа Мищерякова
Участник шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале признался, где дома ему работается лучше.
Участник Improv Love Show на Новом канале Роман Мищеряков признается, что за четыре недели самоизоляции ему пришлось сменить дома пять «офисов». О своем room tour по квартире парень расскажет далее.
1. Кухня
– Из минусов – шаговая доступность до еды, – рассказывает Роман Новом канале. – Плюсы – три килограмма, которых мне не хватало!
2. Кровать
– Эффективно, если пол - «лава», – рассказывает телеведущий. – Риски – матрас, который мешает дисциплине и часто шепчет: «ты знаешь, что делать».
4. Душ
– Проектно-стратегический офис, – признается Роман, – в котором строишь планы на день и подводишь итоги. И моешься. Это важно.
5. Рабочий стол
– Эффективный офис, – рассказывает телеведущий. – Пришел к нему только в конце недели, но уже заставил его чашками. Поэтому принимаюсь за поиски нового (улыбается).
Напомним,