Пять офисов дома: идеальные рабочие места от Романа Мищерякова

Эксклюзив 15 апреля 2020 18:15 Юлия Крутиева
Пять офисов дома: идеальные рабочие места от Романа Мищерякова
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
пресс-служба Нового канала

Участник шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале признался, где дома ему работается лучше.

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Для кого-то работа на дому – привычное дело. А вот некоторым пришлось привыкать к новому опыту после введения карантина. Чтобы такие обстоятельства не снизили вашу эффективность, нужно обустроить комфортное рабочее место.

Участник Improv Love Show на Новом канале Роман Мищеряков признается, что за четыре недели самоизоляции ему пришлось сменить дома пять «офисов». О своем room tour по квартире парень расскажет далее.

1. Кухня

 – Из минусов – шаговая доступность до еды, – рассказывает Роман Новом канале. – Плюсы – три килограмма, которых мне не хватало!

2. Кровать

 – Эффективно, если пол - «лава», – рассказывает телеведущий. – Риски – матрас, который мешает дисциплине и часто шепчет: «ты знаешь, что делать».

Роман Мищеряков / пресс-служба
3. Пол

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– Временный офис, – говорит парень. – Рекомендуется к использованию после пяти часов безрезультатных поисков идей.

4. Душ

 – Проектно-стратегический офис, – признается Роман, – в котором строишь планы на день и подводишь итоги. И моешься. Это важно.

5. Рабочий стол
– Эффективный офис, – рассказывает телеведущий. – Пришел к нему только в конце недели, но уже заставил его чашками. Поэтому принимаюсь за поиски нового (улыбается).

Напомним,

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