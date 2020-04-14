Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко снялись в эффектной фотосессии: Это космическое фото!

14 апреля 2020 22:00 Юлия Крутиева
Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко снялись в эффектной фотосессии: Это космическое фото!
Телеведущие Валентина Хамайко и Соломия Витвицкая
instagram.com/solomiyavitvitska

Бывает смотришь на фотографию – и она тебя завораживает.

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Именно такими кадрами поделились на своих страницах в соцсети ведущие канала "1+1" Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко. Женщины спонтанно решили устроить себе фотосессию.

Правда, было это еще до карантина. Однако чувственными снимками они поделились с публикой только сейчас. 

Телеведущие Валентина Хамайко и Соломия Витвицкая / instagram.com/valentinakhamaiko

Это космическое фото! Как это?! Я сама не понимаю как... Просто фотограф умеет видеть в людях нечто особенное!
 – подписала одну из фотографий Валентина Хамайко.

Один из кадров вышел действительно необыкновенным, не фото, а искусство! Фолловеры Хамайко и Витвицкой восхитились снимками, отметив, что телеведущие похожи, как сестры. 

Телеведущие Валентина Хамайко и Соломия Витвицкая / instagram.com/valentinakhamaiko

Напомним, 

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