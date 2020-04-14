Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко снялись в эффектной фотосессии: Это космическое фото!
Бывает смотришь на фотографию – и она тебя завораживает.
Правда, было это еще до карантина. Однако чувственными снимками они поделились с публикой только сейчас.
Это космическое фото! Как это?! Я сама не понимаю как... Просто фотограф умеет видеть в людях нечто особенное!– подписала одну из фотографий Валентина Хамайко.
Один из кадров вышел действительно необыкновенным, не фото, а искусство! Фолловеры Хамайко и Витвицкой восхитились снимками, отметив, что телеведущие похожи, как сестры.
Напомним,