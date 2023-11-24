Сергій Лиховида пригадав смішні ситуації з прихильниками
За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) ведучий Сергій Лиховида розповів про фанатів.
У перерві між зйомками Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, інтерв’юер пригадав незвичні розмови з прихильниками.
Зараз дуже часто виникає ситуація, коли незнайомці підходять до мене й кажуть: «Добрий день! А ми вас дивимось». І просто замовкають, – з усмішкою ділиться Сергій Лиховида. – Я одразу думаю: «Окей, потрібно щось говорити далі». З’являється відчуття, що тепер ти відповідальний за продовження розмови. І тому зараз найчастіше доводиться розвивати діалог, який почав не я (усміхається). Виникають дуже незручні та смішні ситуації. Починаєш розпитувати: «А як вас звати? А що з мого ви дивились?» Однак мені завжди приємно, коли фанати підходять і дякують за мої відео.
Якось на київському вокзалі я забіг у заклад швидкого харчування перед потягом. Стояв на касі, робив замовлення. А касир так уважно подивився на мене й запитав: «А це ви той самий інтерв’юер?» Відповів, що так. І він без емоцій чи пояснень промовив: «Ваше замовлення буде готове через кілька хвилин». Я так і не зрозумів, до чого було його запитання, – сміється ведучий.
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