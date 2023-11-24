У неділю, 26 листопада о 18:00 телеканал СТБ покаже мелодраму про любовний трикутник «Аметистова сережка».

Головна героїня серіалу «Аметистова сережка» – лікар-гінеколог Євгенія, вона одружена з фінансовим аналітиком Віктором. Здається, подружжя живе у повній ідилії, Євгенія чекає на дитину і дуже щаслива. Тільки вона не знає, що чоловік її зраджує. У нього «службовий роман» зі співробітницею Ганною. Коханка мріє, що чоловік покине дружину і робить все для цього, але через надмірний тиск Віктор вирішує припинити ці стосунки. Проте Ганна дізнається, що теж вагітна, і вирішує залишити дитину. Вона мало не божеволіє від горя, коли на світ з'являється мертве маля. Дівчина впадає в депресію і звинувачує Віктора у цьому.

«Аметистова сережка»: СТБ покаже, до чого може призвести подружня зрада / Пресслужба каналу СТБ

Минає шість років, у Євгенії з Віктором підростає син. Віктор зробив на роботі непогану кар'єру, але стосунки пари вже не такі міцні, незважаючи на те, що чоловік повернувся до родини. Все поступово руйнується, проте вони намагаються зберігати видиму сімейну єдність лише заради рідного сина Кості. Одного разу Євгенія виявляє у себе невідому прикрасу – гарну аметистову сережку.

Чи спрацює план помсти Ганни, який вона готувала ретельно та холоднокровно, побачимо вже цієї неділі в ефірі мелодрами «Аметистова сережка» на телеканалі СТБ.

«Аметистова сережка»: СТБ покаже, до чого може призвести подружня зрада / Пресслужба каналу СТБ

У ролях: Анна Кузіна, Володимир Заєць, Катерина Тишкевич, Дмитро Сарансков, Катерина Варченко, Лев Пічахчі, Максим Боряк.

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