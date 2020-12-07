Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной их отношений

7 декабря 2020 15:10 Юлия Крутиева
Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной их отношений
Светская львица Пэрис Хилтон
instagram.com/parishilton

Светская львица Пэрис Хилтон решила в очередной раз публично признаться в любви бойфренду.

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Не верится, но Пэрис Хилтон наконец-то обрела свое счастье. Вот уже год светская львица счастлива в отношениях с писателем и бизнесменом Картером Реума. 

По словам инсайдеров, Картер из очень хорошей и серьезной семьи. Между парой все серьезно. Тому доказательство – романтические фото в их соцсетях. Вероятно, помолвка не за горами. 

Вот и в честь годовщины отношений Хилтон решила посвятить любимому очень трогательное видео, а также публично признаться ему в любви.

С годовалым юбилеем, любовь моя! Мне нравится, что мы ежемесячно празднуем нашу любовь! Не могу поверить, что прошел всего год, - пишет Пэрис. - Такое ощущение, что я была с тобой всю жизнь.

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Поклонники Хилтон также не остались в стороне. Публика очень рада, что их любимица нашла вторую половинку, за спиной которого она будет чувствовать себя как за каменной стеной.

Напомним, 

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