Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной их отношений

Светская львица Пэрис Хилтон решила в очередной раз публично признаться в любви бойфренду.

Не верится, но Пэрис Хилтон наконец-то обрела свое счастье. Вот уже год светская львица счастлива в отношениях с писателем и бизнесменом Картером Реума.

По словам инсайдеров, Картер из очень хорошей и серьезной семьи. Между парой все серьезно. Тому доказательство – романтические фото в их соцсетях. Вероятно, помолвка не за горами.

Вот и в честь годовщины отношений Хилтон решила посвятить любимому очень трогательное видео, а также публично признаться ему в любви.

С годовалым юбилеем, любовь моя! Мне нравится, что мы ежемесячно празднуем нашу любовь! Не могу поверить, что прошел всего год, - пишет Пэрис. - Такое ощущение, что я была с тобой всю жизнь.

Поклонники Хилтон также не остались в стороне. Публика очень рада, что их любимица нашла вторую половинку, за спиной которого она будет чувствовать себя как за каменной стеной.

Напомним,