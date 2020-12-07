Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной их отношений
Светская львица Пэрис Хилтон решила в очередной раз публично признаться в любви бойфренду.
По словам инсайдеров, Картер из очень хорошей и серьезной семьи. Между парой все серьезно. Тому доказательство – романтические фото в их соцсетях. Вероятно, помолвка не за горами.
Вот и в честь годовщины отношений Хилтон решила посвятить любимому очень трогательное видео, а также публично признаться ему в любви.
С годовалым юбилеем, любовь моя! Мне нравится, что мы ежемесячно празднуем нашу любовь! Не могу поверить, что прошел всего год, - пишет Пэрис. - Такое ощущение, что я была с тобой всю жизнь.
Напомним,