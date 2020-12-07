Андре Тан впервые рассказал о смерти самого близкого человека: Мне сообщили за 10 минут до показа

Украинский дизайнер разоткровенничался во время съемок модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински».

Можно ли переносить личные проблемы на работу? С таким важным вопросом столкнулись участницы проекта «Супер Топ-модель по-украински» , который Новый канал показывает по понедельникам. Украинский дизайнер Андре Тан, который стал приглашенным звездным экспертом недели, например, уверен: семейные дела никак не должны влиять на качество работы.

Мой самый родной человек – крестная мама. О том, что она скончалась, мне сообщили буквально за 10 минут до показа… – вспомнил дизайнер. – Я не мог отменить шоу. И не устраивал истерик, потому что понимал: сейчас мне нужно отработать, показ должен быть закончен. И только после этого можно решать личные вопросы.

Следовать примеру дизайнера пока что могут не все участницы модельного реалити. Некоторые из них не смогли собраться и качественно отработать испытание после долгожданной встречи с родителями. Кого из девушек с головой поглотили личные проблемы, и чья работа была худшей на этой неделе, узнаете уже сегодня.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,