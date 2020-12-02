Супер Топ-модель по-украински: участница хотела отказаться от съемок в клипе Макса Барских

Амина Досымбаева из модельного реалити Нового канала снялась в клипе артиста после длительных переговоров.

После участия в третьем сезоне «Топ-модели по-украински» карьера Амины Досымбаевой пошла вверх: она попала в модельное агентство к ведущей Нового канала Алле Костромичевой и снялась в клипе «Лей, не жалей» топового украинского артиста Макса Барских . И хоть в это сложно поверить, от последнего предложения она чуть не отказалась!

Скажу по секрету: по сценарию, мне надо было с кем-то целоваться. Это не устраивало моего бойфренда-мусульманина, хотя я ему объясняла, что это просто работа, ничего личного – пришла, поработала и ушла, все, – призналась экс-участница Суперсезона модельного реалити. – После долгих разговоров я тогда написала своему букеру, что не буду этого делать.

В конце концов компромисс был найден, и харизматичная казашка все же согласилась сняться в клипе Макса Барских.

Режиссер Алан Бадоев передумал, и мне досталась другая роль: лежать с парнем в обнимку. Так что в итоге я согласилась на съемку, – добавила Амина.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,