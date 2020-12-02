Супер Топ-модель по-украински: участница хотела отказаться от съемок в клипе Макса Барских
Амина Досымбаева из модельного реалити Нового канала снялась в клипе артиста после длительных переговоров.
Скажу по секрету: по сценарию, мне надо было с кем-то целоваться. Это не устраивало моего бойфренда-мусульманина, хотя я ему объясняла, что это просто работа, ничего личного – пришла, поработала и ушла, все, – призналась экс-участница Суперсезона модельного реалити. – После долгих разговоров я тогда написала своему букеру, что не буду этого делать.
В конце концов компромисс был найден, и харизматичная казашка все же согласилась сняться в клипе Макса Барских.
Режиссер Алан Бадоев передумал, и мне досталась другая роль: лежать с парнем в обнимку. Так что в итоге я согласилась на съемку, – добавила Амина.
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Напомним,