Супер Топ-модель по-украински: участница хотела отказаться от съемок в клипе Макса Барских

2 декабря 2020 13:20 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: участница хотела отказаться от съемок в клипе Макса Барских
Участница "Супер Топ-модель по-украински" Амина Досымбаева
пресс-служба

Амина Досымбаева из модельного реалити Нового канала снялась в клипе артиста после длительных переговоров.

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После участия в третьем сезоне «Топ-модели по-украински» карьера Амины Досымбаевой пошла вверх: она попала в модельное агентство к ведущей Нового канала Алле Костромичевой и снялась в клипе «Лей, не жалей» топового украинского артиста Макса Барских. И хоть в это сложно поверить, от последнего предложения она чуть не отказалась!

Скажу по секрету: по сценарию, мне надо было с кем-то целоваться. Это не устраивало моего бойфренда-мусульманина, хотя я ему объясняла, что это просто работа, ничего личного – пришла, поработала и ушла, все, – призналась экс-участница Суперсезона модельного реалити. – После долгих разговоров я тогда написала своему букеру, что не буду этого делать.

В конце концов компромисс был найден, и харизматичная казашка все же согласилась сняться в клипе Макса Барских.

Режиссер Алан Бадоев передумал, и мне досталась другая роль: лежать с парнем в обнимку. Так что в итоге я согласилась на съемку, – добавила Амина.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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