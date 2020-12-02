Замужняя Даша Квиткова рассказала о слежке парня, с которым она сходила пару раз на свидание

2 декабря 2020 11:52 Юлия Крутиева
Замужняя Даша Квиткова рассказала о слежке парня, с которым она сходила пару раз на свидание
Блогер Даша Квиткова

Два года назад Злата Огневич поделилась шокирующей историей.

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Продолжительное время за Златой Огневич следил неизвестный мужчина, а в один из вечеров ему практически удалось напасть на певицу на одной из улиц Киева. Защитить звезду удалось ее личному водителю.

В этот раз с преследованием столкнулась Даша Квиткова. Об этом победительница проекта «Холостяк-9» рассказала на своей странице в Инстаграм.

В сентябре супруга ведущего Никиты Добрынина начала получать букеты от неизвестного мужчины. Также незнакомец постоянно писал Даше и караулил ее у дома.

Блогер Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova
Журналистам «Зіркового шляху» удалось узнать у Даши и Никиты, что же это за парень. Преследователем оказался парень,  с которым девушка познакомилась на сайте знакомств до своего участие в шоу «Холостяк».

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Даша даже успела сходить с ним на два свидания. И на этом, якобы, все закончилось. Но недавно парень снова объявился и начал задаривать девушку букетами с записками «для Даши».

Я выходила снова из подъезда и увидела этого прекрасного молодого человека около калитки своего дома, - рассказывает Квиткова. - После этого он мне несколько раз позвонил. Далее с ним поговорил Никита и преследователь мгновенно исчез.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova
Напомним, 

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