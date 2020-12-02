Замужняя Даша Квиткова рассказала о слежке парня, с которым она сходила пару раз на свидание
2 декабря 2020 11:52
Юлия Крутиева
Два года назад Злата Огневич поделилась шокирующей историей.
Продолжительное время за Златой Огневич
следил неизвестный мужчина, а в один из вечеров ему практически удалось напасть на певицу на одной из улиц Киева. Защитить звезду удалось ее личному водителю.
В этот раз с преследованием столкнулась Даша Квиткова. Об этом победительница проекта «Холостяк-9» рассказала на своей странице в Инстаграм.
В сентябре супруга ведущего Никиты Добрынина начала получать букеты от неизвестного мужчины. Также незнакомец постоянно писал Даше и караулил ее у дома.
Блогер Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova
Журналистам «Зіркового шляху» удалось узнать у Даши и Никиты, что же это за парень. Преследователем оказался парень, с которым девушка познакомилась на сайте знакомств до своего участие в шоу «Холостяк».
Даша даже успела сходить с ним на два свидания. И на этом, якобы, все закончилось. Но недавно парень снова объявился и начал задаривать девушку букетами с записками «для Даши».
Я выходила снова из подъезда и увидела этого прекрасного молодого человека около калитки своего дома, - рассказывает Квиткова. - После этого он мне несколько раз позвонил. Далее с ним поговорил Никита и преследователь мгновенно исчез.
Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova
Напомним,