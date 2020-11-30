Злата Огневич заразилась коронавирусом: что известно о состоянии певицы
С каждым днем все больше звезд начинают борьбу с коронавирусом.
Сегодня утром на своих страницах в социальных сетях о своем диагнозе сообщила Злата Огневич. В своем посте звезда описала симптомы, а также рассказала о своем нынешнем состоянии.
Злата рассказала, что заболела еще месяц назад. Все началось с того, что у нее стало першить в горле. Следом у певицы появилась температура 38.2, а на пятый день болезни пропало обоняние и вкус.
Через неделю обоняние вернулось частично, все цитрусы стали пахнуть... рыбой, а через месяц - вернулось полностью. В целом - это совсем не страшно, я про легкую форму, - пишет артистка. - А ею болеют около 80% зараженных. Главное, вовремя приступить к лечению и мыслить позитивно! Берегите себя и близких.
Напомним,