Злата Огневич заразилась коронавирусом: что известно о состоянии певицы

30 ноября 2020 13:35 Юлия Крутиева
Злата Огневич заразилась коронавирусом: что известно о состоянии певицы
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

С каждым днем все больше звезд начинают борьбу с коронавирусом.

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Буквально за минувшие выходных о заражении COVID-19 сообщили четыре звезды. Среди них оказалась кормящая мама Илона Гвоздева, юморист Евгений Кошевой и экс-Холостяк Никита Добрынин вместе с супругой Дашей Квитковой.

Сегодня утром на своих страницах в социальных сетях о своем диагнозе сообщила Злата Огневич. В своем посте звезда описала симптомы, а также рассказала о своем нынешнем состоянии.

Злата рассказала, что заболела еще месяц назад. Все началось с того, что у нее стало першить в горле. Следом у певицы появилась температура 38.2, а на пятый день болезни пропало обоняние и вкус.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
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Чтобы облегчить состояние, Огневич сама делала себе уколы, пила много теплой воды, витаминов и принимала антибиотики. 

Через неделю обоняние вернулось частично, все цитрусы стали пахнуть... рыбой, а через месяц - вернулось полностью. В целом - это совсем не страшно, я про легкую форму, - пишет артистка. - А ею болеют около 80% зараженных. Главное, вовремя приступить к лечению и мыслить позитивно! Берегите себя и близких.

Напомним, 

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