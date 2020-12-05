МастерШеф-10: кто покинул шоу в 14 выпуске от 05.12.2020
5 декабря 2020 23:30
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 14 выпуске от 05.12.2020
пресс-служба
5 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10»
нужно было приготовить по одному авторскому блюду, которые разработали судьи проекта - Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Участникам нужно будет буквально до мелочей повторить их. И самое главное, что чернофартушников не ждал никакой подвох или сложность. Просто нужно было доказать свое мастерство.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 14 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Марина Шмалько.
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 12 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.