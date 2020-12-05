МастерШеф-10: кто покинул шоу в 14 выпуске от 05.12.2020

5 декабря 2020 23:30 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 14 выпуске от 05.12.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 14 выпуске от 05.12.2020
пресс-служба

5 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

Читайте такжеХолостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» нужно было приготовить по одному авторскому блюду, которые разработали судьи проекта - Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Участникам нужно будет буквально до мелочей повторить их. И самое главное, что чернофартушников не ждал никакой подвох или сложность. Просто нужно было доказать свое мастерство.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 14 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Марина Шмалько.

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 12 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ МастерШеф кто покинул шоу новости телешоу телешоу 2020 МастерШеф-10

Материалы по теме

Стосується кожного: Квартира детства (эфир от 01.12.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Квартира детства (эфир от 01.12.2020)
Стосується кожного: Справка против усыновления (эфир от 30.11.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Справка против усыновления (эфир от 30.11.2020)
Хата на тата-9: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Телешоу

Хата на тата-9: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK