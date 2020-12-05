Звезда «Ничто не случается дважды» Антон Батырев после развода закрутил новый роман ‒ фото незнакомки

5 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Звезда «Ничто не случается дважды» Антон Батырев после развода закрутил новый роман ‒ фото незнакомки
Актер Антон Батырев
социальная сеть Instagram

В мае 2020, спустя 9 месяцев после свадьбы, Евгения Лоза и Антон Батырев развелись. Актриса полностью ушла в работу, а актер, похоже, вновь счастлив в личной жизни.

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На страничке в Instagram Батырев опубликовал трогательный кадр с фотосессии, на котором запечатлен в объятиях таинственной незнакомки. Девушка позирует вполоборота, поэтому рассмотреть ее не так просто.

Фото мужчина предпочел не комментировать и не отмечать новую возлюбленную, однако подписчики быстро провели расследование и узнали, что избранницу актера зовут Анна. Свой профиль в соцсетях красотка скрыла, дабы не привлекать излишнее внимание к своей персоне.

А вот фотограф, которая делала фотосессию паре, поделилась целой серией романтических снимков Антона и Анны. Возлюбленные гуляли осенним парком, держались за руки, пили кофе и смеялись.

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В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни порадовались за актера, а другие ‒ негодуют от того, что их кумир так быстро нашел замену бывшей жене. «Знаю, что не мое дело, но мне кажется уж очень быстро в Вашей жизни меняются женщины», «Приятно конечно смотреть на влюблённую пару, но как-то странно наблюдать в объятиях одну девушку, а через пару месяцев другую», «Желаю Вам, чтобы эта дама была Вашей конечной остановкой», ‒ написали фолловеры.

Напомним,

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