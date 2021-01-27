Мама Никиты Добрынина рассказала о первом впечатлении от знакомства с Дашей Квитковой
Два года назад Никита Добрынин получил предложение искать любовь на телешоу Холостяк.
В эксклюзивной рубрике «Звездные мамы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» мама популярного ведущего Никиты Добрынина откровенно рассказала, как восприняла новость о поиске сыном невесты в реалити-шоу и какое впечатление произвела на нее Даша Квиткова во время знакомства.
Если честно, я была против. Не верила, что на проекте можно найти свою любовь, – призналась мама Никиты Добрынина Елена Полищук. – Однако с Дашенькой у нас была любовь с первого взгляда! Когда я ее увидела, поняла – все, моя! Наша! Она мне очень понравилась, хорошая девочка!
Главное – любить ребенка, верить в него и не мешать. Не мешать ему раскрыться, не мешать самостоятельно сделать правильный выбор, – дала совет мама ведущего. – Я всегда знала и верила, что у него все получится. Сначала получалось не все, но я постоянно повторяла ему: «Все получится и «твое» всегда будет твоим. Так и получилось.
Напомним,