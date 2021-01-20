Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые станут родителями: первое фото с животиком

Победительница проекта "Холостяк-9" Даша Квиткова беременна первенцем.

Первая супружеская пара, сложившаяся на украинском шоу «Холостяк», Никита Добрынин и Даша Квиткова готовятся впервые стать родителями. Ошеломляющей новостью они поделились с поклонниками в Инстаграм.

На своих страницах в соцсети Никита и Даша опубликовали одинаковые фото с отдыха на Мальдивах. На острова супруги прилетели лишь вчера и долго скрывать "положение" Квитковой не удастся в купальнике. Поэтому влюбленные рассказали свою тайну.

Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь, - написала Даша, тем самым рассекретив срок беременности.

Наша огромная радость и маленькое чудо, - написал счастливый Никита.

Отметим, что прошедший 2020 год стал счастливым для Никиты Добрынина и Даши Квитковой: в январе парень сделал девушке предложение руки и сердца на Бали, потом пара обзавелась любимцем Каспером, летом состоялась грандиозная свадьба, а под конец года влюбленные купили свой дом.

Поздравляем Никиту и Дашу со скорым пополнением в семье, и желаем девушке легкой беременности!

Напомним,