Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые станут родителями: первое фото с животиком

20 января 2021 10:24 Юлия Крутиева
Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые станут родителями: первое фото с животиком
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/kvittkova

Победительница проекта "Холостяк-9" Даша Квиткова беременна первенцем.

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Первая супружеская пара, сложившаяся на украинском шоу «Холостяк», Никита Добрынин и Даша Квиткова готовятся впервые стать родителями. Ошеломляющей новостью они поделились с поклонниками в Инстаграм.

На своих страницах в соцсети Никита и Даша опубликовали одинаковые фото с отдыха на Мальдивах. На острова супруги прилетели лишь вчера и долго скрывать "положение" Квитковой не удастся в купальнике. Поэтому влюбленные рассказали свою тайну.

Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь, - написала Даша, тем самым рассекретив срок беременности.

Наша огромная радость и маленькое чудо, - написал счастливый Никита.

Отметим, что прошедший 2020 год стал счастливым для Никиты Добрынина и Даши Квитковой: в январе парень сделал девушке предложение руки и сердца на Бали, потом пара обзавелась любимцем Каспером, летом состоялась грандиозная свадьба, а под конец года влюбленные купили свой дом.

Поздравляем Никиту и Дашу со скорым пополнением в семье, и желаем девушке легкой беременности!

Напомним,

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