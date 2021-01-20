Актер ситкома "Папа рулит" Владимир Борисов: Любая новая роль – это эксперимент

20 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Актер ситкома
Актер ситкома "Папа рулит" Владимир Борисов
пресс-служба

15 февраля на телеканале ТЕТ состоится премьера любимых и новых серий ситкома "Папа рулит", который является адаптацией американского Man with a plan от канала CBS с Мэттом Лебланом.

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Мы пообщались с Владимиром Борисовым и попросили поделиться впечатлениями от съемок. Актер сериала "Папа рулит" рассказал о смешных моментах, и вспомнил эпизод, который ему особенно понравился.

Если честно, мне тяжело выделить что-то одно, ведь таких эпизодов много. Первое, что приходит в голову – когда мы были в футболах Brazzers, я ее надел по незнанию, а только потом понял, что это, мягко говоря, слегка неуместно. Кстати, потом я вспомнил, что в ней еще и в церковь ходил, такая острая шуточка вышла. Еще мне очень понравился эпизод, где мы роняли коллекционные тарелки, было как-то по-детски забавно.

Ситком "Папа рулит" / пресс-служба

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Также актер рассказал о самом забавном случае, который произошел с ним на площадке во время съемок. Не забыл Владимир Борисов и о режиссере ситкома, вспомнив, как и за что подкалывал ее.

Съемочный процесс, особенно в комедиях, всегда проходит легко и смешно. Обычно, потом у всей съемочной команды остается много воспоминаний и шуток, которые идут в народ. Однажды на съемках эпизода, где мой герой медитировал, я упал и три дня думал, что сломал ребро – актерское ремесло не всегда безопасно. Еще мне всегда было смешно, что наш режиссер Алла, как маленький бурундучок, постоянно подъедала нашу реквизитную еду. Конечно, я не мог ее не подкалывать и поэтому при ней и реквизиторах шутил о несвежести еды. Вам надо было видеть ее выражение лица (смеется).

Актер ситкома "Папа рулит" Владимир Борисов / пресс-служба

В основном Владимир Борисов снимается в комедиях. Актер признался, хотел бы ли он попробовать себя в каком-то другом жанре или амплуа.

Конечно же, да. Любая новая роль – это эксперимент, вызов, сможешь ли победить себя и вжиться в роль, не имея актерского образования.

Напомним,

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