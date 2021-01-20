Актер ситкома "Папа рулит" Владимир Борисов: Любая новая роль – это эксперимент
15 февраля на телеканале ТЕТ состоится премьера любимых и новых серий ситкома "Папа рулит", который является адаптацией американского Man with a plan от канала CBS с Мэттом Лебланом.
Если честно, мне тяжело выделить что-то одно, ведь таких эпизодов много. Первое, что приходит в голову – когда мы были в футболах Brazzers, я ее надел по незнанию, а только потом понял, что это, мягко говоря, слегка неуместно. Кстати, потом я вспомнил, что в ней еще и в церковь ходил, такая острая шуточка вышла. Еще мне очень понравился эпизод, где мы роняли коллекционные тарелки, было как-то по-детски забавно.
Съемочный процесс, особенно в комедиях, всегда проходит легко и смешно. Обычно, потом у всей съемочной команды остается много воспоминаний и шуток, которые идут в народ. Однажды на съемках эпизода, где мой герой медитировал, я упал и три дня думал, что сломал ребро – актерское ремесло не всегда безопасно. Еще мне всегда было смешно, что наш режиссер Алла, как маленький бурундучок, постоянно подъедала нашу реквизитную еду. Конечно, я не мог ее не подкалывать и поэтому при ней и реквизиторах шутил о несвежести еды. Вам надо было видеть ее выражение лица (смеется).
В основном Владимир Борисов снимается в комедиях. Актер признался, хотел бы ли он попробовать себя в каком-то другом жанре или амплуа.
Конечно же, да. Любая новая роль – это эксперимент, вызов, сможешь ли победить себя и вжиться в роль, не имея актерского образования.
Напомним,