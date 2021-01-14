ТОП-5 комедийных сериалов от актера ситкома "Папа рулит" Александра Станкевича

15 февраля на телеканале ТЕТ состоится премьера любимых и новых серий ситкома "Папа рулит", который является адаптацией американского Man with a plan от канала CBS с Мэттом Лебланом.

Зирконавты

По сюжету ситкома "Папа рулит" , счастливый отец (Александр Станкевич) большой семьи всю жизнь работал и видел близких только по вечерам, но его жизнь резко меняется, когда жена (Екатерина Варченко) решает пойти на работу и все домашние хлопоты перекладывает на супруга. Мы спросили у исполнителя главной роли, какие комедийные сериалы входят в его список must see.

Ситком телеканала ТЕТ рассказывает об ученых, которые изобрели супертопливо в виде обычной таблетки. После открытия они решают организовать Первую украинскую космическую миссию. Легко, смешно и остроумно. Рекомендую смотреть всей семьей.

Шучу

Этот комедийно-драматический сериал можно пересматривать вечно. Во-первых, он хорош тем, что Джим Керри открывается зрителю с новой стороны, а во-вторых – ярко показывается глубина человеческих эмоций, личных трагедий и проблем.

Массовка

Обязательно к просмотру тем, кто работает в киноиндустрии, мечтает сюда попасть или просто хочет узнать, как всё устроено изнутри.

Пацаны

Крутой сериал – это когда встречаются хороший сюжет, спецэффекты и талантливые актёры. Супергеройский сериал, основанный на одноимённом комиксе, является примером того, насколько качественным может быть кинопродукт.

На грани

Зрителю никогда не будет скучно, если на экране есть Тим Роббинс и Джек Блэк. Комедийный политический сериал рассказывает о мелком чиновнике, госсекретаре и лётчике-истребителе, которые должны предотвратить третью мировую войну.

Включай телеканал ТЕТ по будням и заряжайся позитивным настроением с любимыми актерами!