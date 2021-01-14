ТОП-5 комедийных сериалов от актера ситкома "Папа рулит" Александра Станкевича
15 февраля на телеканале ТЕТ состоится премьера любимых и новых серий ситкома "Папа рулит", который является адаптацией американского Man with a plan от канала CBS с Мэттом Лебланом.
Зирконавты
Ситком телеканала ТЕТ рассказывает об ученых, которые изобрели супертопливо в виде обычной таблетки. После открытия они решают организовать Первую украинскую космическую миссию. Легко, смешно и остроумно. Рекомендую смотреть всей семьей.
Шучу
Массовка
Обязательно к просмотру тем, кто работает в киноиндустрии, мечтает сюда попасть или просто хочет узнать, как всё устроено изнутри.
Пацаны
Крутой сериал – это когда встречаются хороший сюжет, спецэффекты и талантливые актёры. Супергеройский сериал, основанный на одноимённом комиксе, является примером того, насколько качественным может быть кинопродукт.
На грани
Зрителю никогда не будет скучно, если на экране есть Тим Роббинс и Джек Блэк. Комедийный политический сериал рассказывает о мелком чиновнике, госсекретаре и лётчике-истребителе, которые должны предотвратить третью мировую войну.
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